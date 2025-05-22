Свыше 360 улиц отремонтируют в Алматы в этом году

В 2025 году в Алматы планируют отремонтировать 367 улиц протяженностью 300 км. Это на 50 км больше по сравнению с прошлым годом, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в ведомстве, в этом году на ремонт дорог из городского бюджета выделили 30 млрд тенге.

"Таким образом доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии будет доведена до 95%", - заверили в ведомстве.

Отмечается, что с 2023 года при ремонте магистральных улиц используется полимерасфальтобетон, отличающийся устойчивостью к колее и трещинообразованию. Такие смеси имеют высокую температуру размягчения (65-70°С), поэтому легко выдерживают жару без особых последствий, служат намного дольше - 8-10 лет вместо 5 лет эксплуатации.

"На участках будут установлены специальные стенды с контактной информацией руководителей подрядных организаций, ограждения и светоотражающие элементы. Каждая улица разделена на участки, которые будут перекрываться сегментарно.

Обо всех перекрытиях горожанам будет сообщаться через СМИ и социальные сети, также ремонтируемые участки будут отображаться в сервисах "2Гис" и "Яндекс карты", - пояснили в акимате.

В рамках среднего ремонта дорожное покрытие обновляется по всей ширине проезжей части, а также ремонт поврежденных участков тротуаров и арычных лотков. Весь фрезерованный материал будет передан в районные акиматы для повторного использования.

Отмечается, что с 2023 года при ремонте магистральных улиц используется полимерасфальтобетон, отличающийся устойчивостью к колее и трещинообразованию. Такие смеси имеют высокую температуру размягчения (65-70°С), поэтому легко выдерживают жару без особых последствий, служат намного дольше - 8-10 лет вместо 5 лет эксплуатации.

Кроме того, как отметили в акимате, продолжается строительство новых дорог в 8 микрорайонах:

Алгабас,

Акжар,

Шугыла,

Шанырак-1,

Шугыла 340,

Жас-Канат,

Боралдай,

Рахат-Мадениет.

Общая протяженность дорог в этих микрорайонах- 147,5 км, из которых на сегодня завершено 59,7 км. В этом году планируется построить еще 35 км новых дорог по мере завершения устройства инженерных сетей.

Напомним, в 2024 году в Алматы, по информации акимата, средним ремонтом охватили 274 улицы протяженностью 250 км.

А в конце прошлого года в маслихате сообщали, что в 2025-м на ремонт дорог в южной столице выделили почти 36 млрд тенге. Отмечалось, что продолжится строительство дорог в присоединенных к городу территориях в микрорайонах Жас Канат, Шугыла, Альмерек, Акжар, Рахат Мадиниет, Боралдай.

"В 2025 году запланировано завершение строительства транспортных развязок на пересечении проспекта Сейфуллина - улицы Жансугурова и пробивок улицы Саина, от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара, проспекта Абая до границы города", - информировали в маслихате.

Добавим, что с 6 по 26 мая в Алматы на улице Айтиева, на участке от улицы Богенбай батыра до улицы Карасай батыра, будет ограничено движение.