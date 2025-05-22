Антитеррористические учения пройдут в депо метро Алматы: полиция обратилась к горожанам
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В четверг, 22 мая, в депо алматинского метрополитена пройдут антитеррористические учения, в связи с чем полиция обратилась к горожанам, передает NUR.KZ со ссылкой на АГОШ по борьбе с терроризмом.
Как сообщили в Антитеррористическом штабе, 22 мая на территории депо метрополитена Алматы, расположенного по адресу Белорусская, 15, с 09:00 до 17:00 пройдут плановые антитеррористические учения.
Ограничение передвижения составов метрополитена на время проведения мероприятия не предусмотрено.
Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей, пояснили в АГОШ.
"Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Также следует руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации", - говорится в сообщении.
Кроме того, в штабе напомнили об административной ответственности за неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247540-antiterroristicheskie-ucheniya-proydut-v-depo-metro-almaty-policiya-obratilas-k-gorozhanam/