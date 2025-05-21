На пять тыс. меньше: почему сократилась численность населения в Қонаеве, объяснили в акимате

Акимат города Қонаев прокомментировал распространяющуюся в СМИ информацию о сокращении числа жителей за последний год, передает NUR.KZ.

На официальном сайте акимата сообщили, что в ряде СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что численность населения города Қонаев за последний год снизилась на 8,2% и составила 65 900 человек.

В связи с этим акимат города Қонаев выступил с официальным заявлением.

"Как известно, 9 января 2024 года была образована новая административная единица — город Алатау. В его состав полностью вошли села Заречный и Арна, ранее относившиеся к городу Қонаев. Соответственно, численность населения Қонаев уменьшилась. Если в 2023 году в городе проживали 70 512 человек, то в 2024 году — 65 024. Однако на сегодняшний день население вновь демонстрирует рост и составляет 65 934 человека", — говорится в сообщении акимата.

В связи с этим в акимате просят не распространять и не поддаваться ошибочному мнению, будто бы областной центр не является комфортным для проживания городом.

Напомним, 3 мая 2022 года Капшагай был официально переименован в Қонаев. На следующий день город стал административным центром Алматинской области.

А недавно в Сети появилось видеообращение воспитанников детского дома в Алматы. Воспитанники выступили против переезда в Қонаев. Подробности озвучили в акимате Алматинской области.