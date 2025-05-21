К посетителям центрального парка Астаны обратились с важным предупреждением

В Астане планируют ремонтировать участок дороги внутри центрального парка, в связи с чем с 22 по 23 мая там будет ограничено движение для водителей и пешеходов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы информирует жителей и гостей города о проведении работ по среднему ремонту дороги внутри центрального парка.

В связи с этим, с 22 по 23 мая текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке.

Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обратились в ведомстве к горожанам.

Добавим, также в Астане по 22 мая из-за среднего ремонта дороги частично ограничено движение автотранспорта по улице Домалак ана.

По 25 мая продлится проведение среднего ремонта части дороги по улице Калдаякова. Движение автотранспорта там частично перекрыто.

Также с 21 по 23 мая будет частично перекрыто движение на участке улицы Атырау от шоссе Коргалжын до улицы Аягоз.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.