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Кладбище автобусов: "Алматыэлектротранс" выставил на торги старые "Ютонги"

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Автобусы
Автобусы. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

ТОО "Алматыэлектротранс" выставил на торги старые автобусы, которые хранятся в Алматинской области. Транспорт продают в качестве металлолома, передает NUR.KZ.

Соответствующий лот появился на портале электронной торговой площадки. Количество автобусов, которые подлежат продаже - 573 единицы. Отмечается, что они оценены как лом, а стартовая стоимость лота составляет 93 314 747 тенге. При этом желающий их приобрести должен оплатить гарантийный взнос в размере 13 млн тенге.

Автобусы
Автобусы. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Торги на повышение цены состоялись 3 июня в 10:00.

Находятся автобусы в селе Кайназар Алматинской области. При этом в описании говорится, что они непригодны к эксплуатации.

Автобусы
Автобусы. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

"Участник торгов, признанный победителем, осуществляет самовывоз приобретенного имущества в срок не более 60 календарных дней. Разукомплектация до состояния лома (в случае необходимости) осуществляется вне территории хранения", - говорится в описании.

Напомним, в июле 2023 года житель Алматы Аюп Бейбi поделился в Instagram необычной фотографией: молодой человек взобрался на крышу одного из автобусов, которые стоят недалеко от города на так называемом "кладбище автобусов".

"Кладбище автобусов" под Алматы общественники обнаружили еще в конце 2021 года. Тогда сообщалось, что автобусы ЛиАЗ российского производства будут отремонтированы. Их обещали привести в порядок и вывести на линию.

В августе 2023 года руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев заявил, что автобусы 2010-2013 годов выпуска, из-за большого износа восстановлению не подлежат.

Также о "кладбище" в декабре высказывался аким Алматы Ерболат Досаев.

Кроме того, общественник Санжар Бокаев позднее нашел еще одно "кладбище автобусов".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247327-kladbishche-avtobusov-almatyelektrotrans-vystavil-na-torgi-starye-yutongi/