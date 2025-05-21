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Сирены зазвучат по всему Казахстану

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Сирена
Система оповещения. Иллюстративное фото: Paul Linse/Getty Images

22 и 23 мая 2025 года во всех регионах Казахстана пройдет республиканское командно-штабное учение "Өрт-2025", передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

Как сообщается на сайте ведомства, в целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу "Внимание всем!" 22 мая в 09.00 по всей стране будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен.

"В этой связи просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам", - обратились к казахстанцам.

Отмечается, что мероприятие организовано с целью повышения уровня готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы гражданской защиты к действиям при возникновении природных пожаров.

Республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в Павлодарской области.

Для отработки реагирования на тушение природных пожаров на трансграничной территории будут задействованы силы и средства МЧС России, проинформировали в ДЧС.

Отметим, ранее в алматинском ДЧС сообщали, звуковой сигнал "Внимание всем!" - это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС.

Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

Напомним, в феврале в южных и западных регионах Казахстана проводилось республиканское командно-штабное учение "Коктем-2025" . Тогда сообщалось, что будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 11 регионах страны.

В ноябре прошлого года по всему Казахстану прошли учения "Қыс-2024", где проверяли подготовку органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС в условиях зимнего периода. Тогда сообщалось, что в рамках учений запланировано проведение проверки системы оповещения гражданской защиты.

А в Алматы в октябре проходила проверка систем оповещения - МЧС включало сирены, перехватывало теле- и радиоканалы, а также рассылало уведомления через мобильные приложения. Тогда в акимате сообщали о массовом тестировании системы экстренного оповещения Mass Alert.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247237-sireny-zazvuchat-vo-vsem-kazahstane/