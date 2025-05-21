233 станции для зарядки электромобилей планируют установить в Алматы
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В Алматы в рамках программы "Таза Қазақстан" продолжается активное развитие инфраструктуры для экологически чистого транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
Как сообщили в управлении городской мобильности, в текущем году планируется обустройство 7,2 км в рамках пробивки проспекта Абая до границы города и улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би.
Также порядка 15 км планируется обустроить в рамках строительства линии BRT по проспекту Райымбек батыра.
Следует отметить, что развитие велодорожной сети играет важную роль в улучшении городской инфраструктуры, предлагая жителям удобные и экологичные альтернативы традиционным видам транспорта.
По информации акимата, на сегодня в городе обустроено 89 км вело-инфраструктуры (велополосы – 25,15 км, велодорожки – 63,8 км), 73 светофорных объектов с вело-секцией, 1025 дорожных знаков, ориентированных на обслуживание велопользователей
Кроме того, в целях развития инфраструктуры электрического транспорта частным инвесторам выдано 233 технических условий на установку электрозарядных станций, что позволит значительно увеличить количество точек зарядки и создать более благоприятные условия для эксплуатации электротранспорта.
Ранее в акимате сообщали, что в Алматы могут появиться зоны с ограничениями на въезд для автомобилей, несоответствующих современным экологическим стандартам - с них будет взиматься плата.
Бесплатный доступ будет предусмотрен для электрокаров и других соответствующих современным экологическим стандартам авто.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247207-233-stancii-dlya-zaryadki-elektromobiley-planiruyut-ustanovit-v-almaty/