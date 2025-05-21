Последние жители села в СКО отказались его покидать (видео)

Уже два года на севере Казахстана в упраздненном селе живет лишь одна семья - уезжать из почти заброшенной деревни сельчане не планируют, передает телеканал "Астана".

Село Камышлово, что в районе Магжана Жумабаева в Северо-Казахстанской области, расположено в 136 км от областного центра и трех километрах от границы с Россией. Когда перспективный поселок сейчас почти вымер. В минувшем году населенный пункт упразднили.

Как отмечают корреспонденты телеканала, сегодня на полупустой улице можно увидеть брошенные дома, собственники которых просто закрыли их на замок и уехали. Кое-где из травы проглядывают части фундамента, напротив разрушенные бараки. Кроме школы здесь работал детский сад, магазин, медпункт. Особой гордостью был местный ДК, там крутили фильмы, а на дискотеку приезжали жители всех окрестных сел. Но самое главное - была работа. В совхозе трудилось практически все трудоспособное население. А потом совхоз распался, люди стали уезжать. Окончательно усугубило ситуацию то, что из девяти классов осталась лишь начальная школа. Это и стало точкой невозврата.

"Две улицы было. Ну 100, наверное, точно было дворов. 500 человек точно здесь проживало. В основном переселенцы были с Ренево, с Березняков сюда переезжали. Камышловских тут не сказать, что много было. Последняя семья два года назад уехала. И все мы здесь остались одни", - делится житель упраздненного села Камышлово Сергей Иванов.

Сейчас в селе проживает лишь небольшая семья Ивановых – мать и трое сыновей. Валентине Ивановне 72 , свыше полусотни из них пенсионерка прожила в Камышлово. Трудилась в совхозе дояркой, техничкой в местном магазине, муж работал трактористом. Здесь же родились и дети. Люди в деревне были душевные и дружные, вспоминает сельчанка, а потом деревня развалилась. Но даже сейчас, оставшись одни в опустевшем селе, уезжать Ивановы никуда не хотят.

"Поуезжали. Кто уехал – тех давным-давно уже нет. Приезжали, нас хотели отсюда убрать, приезжали с документами. Мои ребятишки сказали – куда ехать? А то что зимой дороги не будут чистить, мы не расстраиваемся. Отсюда они все вывозят снег. А так, Сережа знает на чем ездить. Я им все время говорю – покупайте себе собаку и езжайте", - делится Валентина Иванова.

Живут Ивановы на доход от хозяйства. Разводят лошадей, коров, выращивают баранов. Последних насчитывается 260 голов. Есть в подворье и личный трактор. Воду пьют из местного водоема. Анализы показали – она пригодна для питья. Пробы берут дважды в год.

И что самое невероятное - с интернетом здесь полный порядок. Связь ловит. За продуктами ездят в райцентр - город Булаево и в соседнее Конюхово. Нет дороги, но и это не беда.

"Акимат приезжал, предоставили все бумаги, что упразднят деревню, присоединили к Конюхово. Сказали, что отключат свет, дорогу чистить не будут. Последний год чистили. Дорога то ладно, лишь бы свет не отключали. Больше ничего нам не нужно. Получится переехать – будем переезжать. Не получится будем здесь сидеть. Если останемся здесь придется приобретать снегоход, потому что добраться будет не на чем. Так и будем жить", - заявил Сергей Иванов.

И таких сел в минувшем году только в Северном Казахстане упразднили 45. Семь из них исчезли полностью, еще 38, где проживает менее 50 человек, куда теперь и относится Камышлово, прикрепили к соседним более крупным селам. В их составе они числятся как улицы.

"Для данных сел ничего не меняется. Государство сохраняет свои обязательства – это электроснабжение, дороги, почта. Так же государством оказывается финансовая поддержка для переселяемых граждан, а именно 15 МРП, это где-то 58 тысяч тенге на каждого члена семьи, если семья согласится на переезд в более перспективное село. Так же акимат района должен предоставить арендное жильё для данной семьи", - прокомментировал пресс-секретарь акима СКО Тимур Абдреш.

Как рассказали в областном акимате, с момента обретения Казахстаном независимости и по 2019 год в Северо-Казахстанской области упразднили 160 сел. С 2019 по 2024 год работа не проводилась по ряду причин. И вот в минувшем году регион вновь лишился 45 населенных пунктов. Похожая участь ждет еще 109 сел области, но пока работа по их упразднению не ведется.

Отметим, еще в 2020 году сообщалось, что на севере Казахстана растет число заброшенных сел. Закрываются школы, бывшие совхозы-миллионеры пустеют из-за отъезда людей, а маленькие населенные пункты и вовсе превращаются в призраков.

А весной прошлого года глава МНЭ сообщил, что в Казахстане насчитывается 6 256 сельских населенных пунктов, в которых проживают 7,6 млн человек, что составляет 38,4% от общей численности населения страны. В министерстве составили список сел, которые могут получить статус города в Казахстане.

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