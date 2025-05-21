"Дырка на дырке": состояние новых дорог в Актюбинской области вызвало вопросы у Антикора (видео)

Состояние новых дорог в Актюбинской области вызвало вопросы у Антикоррупционной службы - новые трассы не выдерживают даже сезона, передает сайт телеканала КТК.

Журналисты вместе с сотрудниками Антикора побывали в Каргалинском районе.

"В критическом состоянии эта дорога. Вчера видел. Только недавно сделали, а там состояние уже дырка на дырке. Некачественно было сделано", - поделился местный житель Азамат Бахтияр.

По данным телеканала, четыре года назад из райцентра Бадамша до поселков Бородиновка и Степное построили новую дорогу. Но в итоге покрытие пошло трещинами и выбоинами. Общая протяженность данного участка – 40 километров. Раньше этот путь сельчане преодолевали по степи. Когда же началось строительство, жители буквально хлопали в ладоши – так долго ждали этого момента.

Но результат разочаровал. Новое полотно едва выдерживает вес легковых машин, не говоря уже о сельхозтехнике. И это при том, что работу проводили сразу три подрядчика. А выделено было 450 миллионов тенге.

В фирме же уверяют: трасса и не была рассчитана на грузовой транспорт. Толщина асфальта, оказывается, по проекту, всего 5 сантиметров.

Тем не менее после вмешательства Антикора подрядчики пообещали устранить недочеты в течение ближайших 10 дней.

"Установлено, что подрядчик недобросовестно исполнил свои обязанности по среднему ремонту данного участка. Недостатки налицо. Участок весь покрыт трещинами, выбоинами, большими дефектами.

Данные нарушения подтверждаются заключением уполномоченного органа – это филиал Национального центра качества дорожных активов, который провел соответствующие испытания", - сообщил главный специалист департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Актюбинской области Нурболат Махмутов.

Источник: КТК

Напомним, ранее жители села Аксазды Актюбинской области выразили недовольство состоянием дороги и работой местных властей. По их словам, дороги в селе находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, а мост, который строили ранее, до сих пор не доделан.

Помимо этого, актюбинцы пожаловались на состояние трассы Эмба - Бирлик - Жанажол. В социальных сетях граждане опубликовали фотографии автодороги, на которых видны многочисленные ямы, и задались вопросами о сроках ее ремонта. Власти пообещали в ближайшее время выполнить ямочный ремонт трассы.

А в ноябре мы писали, что жители Мартукского района недовольны качеством новой дороги от Казанки до Каратаусая, асфальт на которой раскрошился всего через год после строительства.

Добавим, что в прошлом году, выступая на встрече с казахстанскими учеными в Алматы, Токаев назвал ситуацию с качеством дорог в Казахстане тяжелейшей.