"Дочь в состоянии шока": десятки выпускников оказались жертвами обмана в Алматы (видео)

В Алматы родители десятков школьников заявили о мошенничестве со стороны образовательного центра. Они отдали центру больше миллиона тенге, а он внезапно закрылся, передает сайт телеканала КТК.

Обманутые родители собрались у офиса одного из образовательных центров в Алматы. Они настойчиво требуют встречи с руководством. Возмущенные матери заявляют: представители учебного заведения собрали оплату за обучение и пропали с деньгами.

"Нам сказали, что нам "очень повезло". Мы попали на акцию, что девятимесячное обучение будет стоить 600 тысяч тенге. Мы заплатили эту сумму. Я многодетная мама. Мы взяли с мужем кредит наличными и заплатили эту сумму. С мая месяца вообще полностью прекратились какие-либо занятия. И на просьбу вернуть наши денежные средства нам совсем не отвечают", - поделилась Марьям Костригина.

Недовольные утверждают: их дети мечтали поступить в ведущие вузы мира. Абитуриенты записались на занятия по математике и на подготовку к IELTS. Они планировали повысить уровень знания английского. Родители внесли оплату за годовое обучение. Цена вопроса – 1,5 миллиона тенге.

"Проводятся пять дней в неделю занятия IELTS (это английский язык), математика. Затем дополнительно нам обещали один из трех языков на бесплатной основе: немецкий, турецкий и итальянский. Но мы пока не успели этим делом воспользоваться.

Наша дочка находится в состоянии шока. Мы пытаемся найти какие-то выходы. Потому что я не думаю, что нам вернут эти деньги", - рассказывает Дмитрий Вериго.

В подвешенном состоянии оказалась и семья Имангалиевых. Супруги перечислили 1 миллион 400 тысяч тенге на счет образовательного центра, чтобы их сына подготовили к поступлению в один из университетов Венгрии. Юноше даже пришлось уйти из спорта. Старшеклассник планировал учиться на IT-специалиста.

"Мой сын сейчас в очень подавленном состоянии, потому что мы при поступлении сюда, он у меня кандидат в мастера спорта по велосипедному спорту, нам пришлось его забрать с большого спорта, уговорить, по сути, ребенка, что нужно учиться: "Ты будешь учиться пять дней в неделю". Буквально через месяц мы узнали, что в Венгрию ребенок поступает только после 18 лет. А у нас ребенок в 11-м классе, ему 17 лет. Сейчас он остался без спорта и без образования", - поделилась Макпал Мухтаркызы.

Обманутые родители обратились с заявлением в полицию. Правоохранители завели уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

"Указанные заявления были объединены в одно производство. В настоящее время отделом полиции при УП Ауэзовского района по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование.

Проводится комплекс следственных мероприятий, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РК, по результатам чего будет принято процессуальное действие и приняты меры в отношении виновных лиц", - сообщили в полиции Алматы.

Где сейчас находятся представители образовательного центра, неизвестно. Обманутые родители намерены довести дело до суда.

Источник: КТК

Напомним, накануне сообщалось, что с такой же проблемой столкнулись родители абитуриентов из Астаны - они отдали за обучение сотни тысяч тенге, но центр внезапно закрылся.

Позже полиция столицы сообщила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества со стороны руководства учебного центра "Ғасыр".

Добавим, в августе прошлого года в Алматы родители выпускников школ заявили, что заплатили образовательному центру миллионы тенге, чтобы их дети сначала прошли подготовительные курсы дома, а потом отправились учиться за границу. Однако в итоге обещанного результата они не дождались, более того, занятия, по их словам, вообще не проводились. Тогда полиция также возбудила дело.

В январе в Актау родители школьников потребовали привлечь к ответственности руководство известного учебного центра – они обвинили центр в мошенничестве. Здесь родители учеников также заявили, что с них взяли плату за обучение детей, а после руководитель центра просто исчез. К делу подключилась прокуратура.