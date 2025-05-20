Мальчик двое суток провел в аэропорту Турции: Air Astana выплатила компенсацию семье казахстанца

Адвокат Данильхан Шагатаев сообщил, что Air Astana выплатила около 2 млн тенге матери ребенка, который потерял паспорт и был вынужден два дня провести в аэропорту Турции, передает NUR.KZ.

Пост казахстанский адвокат опубликовал в Telegram-канале.

"Суд взыскал с авиакомпании Air Astana материальный ущерб и компенсацию морального вреда в пользу мамы ребенка, подвернувшегося депортации из Турции в Казахстан", - отмечается в посте.

Как сообщает Данильхан Шагатаев, авиакомпания якобы настаивала на том, что каждый пассажир несет ответственность за сохранность документов.

"Мы, в свою очередь, возражали против данного утверждения, поскольку на малолетних детей нельзя возложить обязанность. Более того, установлено, что на момент передачи детей сотрудникам авиакомпании, посадки на воздушное судно все необходимые документы были в наличии.

В суде были допрошены ряд свидетелей, в том числе бортпроводники и работники наземных служб Турции.

В итоге суд посчитал, что со стороны авиакомпании не были надлежащим образом исполнены обязанности по проверке наличия документов несопровождаемого несовершеннолетнего ребенка. Последствием стало отсутствие паспорта у ребенка перед прохождением пограничного контроля в Турции", - говорится в посте.

В итоге суд взыскал с казахстанской авиакомпании материальный ущерб за покупку новых авиабилетов, оформление нового паспорта, а также компенсацию морального вреда в размере 2 миллиона тенге.

Решение не вступило в законную силу.

Об истории с депортацией юного казахстанца стало известно в конце прошлого года. Тогда Данильхан Шагатаев сообщил, что ребенок из Казахстана провел двое суток в зоне для депортации одного из аэропортов Турции. Юрист обвинил в этом компанию Air Astana.

Сообщаелось, что 10-летний мальчик летел на сборы по футболу в сопровождении сотрудников авиакомпании. Уже в Турции выяснилось, что он потерял паспорт, хотя во время посадки все документы были на месте. Ребенок без загранпаспорта не смог пройти паспортный пограничный контроль в Турции, и был помещен в специальную комнату для депортации.

Тогда пресс-служба Air Astana в Telegram сообщила, что строго следует международным нормам перевозки пассажиров, включая детей, путешествующих без сопровождения.

Отмечается, что услуга сопровождения детей включает прием ребенка от законного представителя, обеспечение его безопасности во время перелета и передачу законному представителю по прибытии. При этом контроль за документами и личными вещами остается обязанностью пассажира.