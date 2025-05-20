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На каких улицах идут работы по строительству BRT в Алматы

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Дорожные работы
Дорожные работы. Иллюстративное фото: акимат Алматы

Продолжаются работы по обновлению проспекта Райымбека в рамках проекта BRT - в Telegram-канале Almaty Joly рассказали, где ведется строительство и благоустройство, передает NUR.KZ.

Работы будут проводиться на следующих участках:

  • От пр. Райымбека, 348/1 до пр. Райымбека 451А, Ауэзовский район (по южной и северной стороне параллельно).
Дорожные работы
Дорожные работы. Схема: t.me/AlmatyJoly

  • От моста ул. Розыбакиева до ул. Брюсова (на аллее) и от ул. Крылова до ул. Брюсова (по северной стороне проспекта).
Дорожные работы
Дорожные работы. Схема: t.me/AlmatyJoly

  • От моста ул. Розыбакиева до ул. Тургут Озала, от ул. Брусиловского до ул. Тлендиева по южной стороне и по северной стороне после Тлендиева.
Дорожные работы
Дорожные работы. Схема: t.me/AlmatyJoly

  • От ул. Байзакова до ул. Галилея (по северной стороне) и от пр. Райымбека 206 в/2 до пр. Райымбека 206 (по южной стороне).
Дорожные работы
Дорожные работы. Схема: t.me/AlmatyJoly

  • Участок по пр. Райымбека уг. ул. Сейфуллина от магазина "Abdi", до пр. Райымбека 225 магазина "ZETA".
Дорожные работы
Дорожные работы. Схема: t.me/AlmatyJoly

  • Участок по ул. Райымбека 172 до ул. Райымбека 176 по южной части.

Также алматинцев предупредили, что в связи с проведением ремонтных работ на проезжей части по проспекту Райымбека (северная сторона) на участке от ул. Сейфуллина до ул. Бокейханова, в период с 20 по 26 мая 2025 года будет временно отключено уличное освещение.

Отключение затронет прилегающие улицы: Гончарная 2, Торетай и Аргымак.

23 апреля 2025 года в городе началось строительство BRT протяженностью 17 км по проспекту Райымбека.

Ранее в акимате Алматы рассказали, зачем нужно строить BRT.

"BRT - это скоростная автобусная система с отдельными полосами движения, приоритетом на перекрестках и "умными" светофорами. По сути - метро на колесах, но проще и дешевле в строительстве.

В Боготе система увеличила пассажиропоток до более 2,5 млн человек, сократила время пути на 32%, а выбросы углекислого газа - на 40%. В Стамбуле BRT перевозит 700 тыс. человек в день", - сообщили в акимате.

Ожидается, что в Алматы BRT поможет увеличить среднюю скорость автобусов на 70%, сократить интервалы между рейсами до 4-7 минут, запустить порядка 9 магистральных маршрутов с составом большого класса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247039-na-kakih-ulicah-idut-raboty-po-stroitelstvu-brt-v-almaty/