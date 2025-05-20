Казахстанец стал мировой звездой после ДТП (видео)

Водитель из Атырау стал мировой звездой после ДТП: его видео посмотрели более 200 млн раз. 32-летний таксист Рафаэль Жумашбаев рассказал подробности происшествия, передает "Ак Жайык".

По данным издания, ДТП произошло в Атырау в 2024 году, происшествие попало на видеорегистратор.

В итоге ролик стал одним из самых вирусных не только в Казахстане, но и во всем мире. Основная аудитория - пользователи из Европы и США. Возможно, поэтому в русскоязычных комментариях часто встречается мнение, что это парень из Америки.

На самом деле, за рулем был 32-летний таксист из Атырау Рафаэль Жумашбаев. В августе прошлого года он попал в ДТП на пересечении улиц Исенова и Жансугурова.

"Я только что высадил пассажира и тронулся с места. На перекрестке со второстепенной дороги в меня на скорости около 60 км/ч влетел джип", - вспоминает Рафаэль.

Удар пришелся в правый бок, в результате Lada Granta Рафаэля перевернулась.

Как отметили журналисты в разговоре с самим мужчиной, в такой ситуации люди обычно не тянутся к магнитоле, чтобы сделать музыку громче. Комментаторы обратили внимание на необычайную выдержку.

"Шока как такового не было, скорее оцепенение. Кстати, на самом деле я убавил звук. Первые пару секунд отвлек шум в ухе, я выключил радио, но шум остался, и я понял, что дело во мне", - смеется Рафаэль.

Также, делится таксист, он почувствовал резкую боль в груди и ногах.

"Я оказался в перевернутом положении, и под тяжестью тела ноги застряли между рулем и передним сиденьем. Тут подбежали очевидцы, помогли выбраться. Многие решили, что сзади был пассажир - на самом деле это прохожий открыл дверь и просто заглянул внутрь", - поделился житель Атырау.

Врачи диагностировали легкое сотрясение и зашили порез на руке. Машина серьезно пострадала - было разбито лобовое стекло, помята крыша. Повреждения покрыла страховка виновника. Суд, затем ремонт затянулись, и Рафаэль вынужден был взять двухмесячный отпуск за свой счет.

Сейчас он снова за рулем своей Lada и продолжает вести блог о жизни обычного таксиста. До аварии у него было 16 тысяч подписчиков в TikTok. Сегодня - 35,6 тыс. В Instagram - 8,8 тыс.

8 сентября 2024 года он опубликовал оригинальное видео с аварией в TikTok - в двух частях. Первая собрала 3,5 млн просмотров, вторая - 4,4 млн.

Через день ролик появился в Instagram и собрал 15 млн просмотров. Однако по-настоящему вирусным видео стало благодаря французскому пользователю, который смонтировал кадры под легендарный трек AC/DC "Highway to Hell". Этот вариант набрал более 86 млн просмотров и около 15 млн репостов. Видео активно распространялось в TikTok, Instagram, Reddit, Telegram и YouTube Shorts.

В последние дни клип пережил новую волну популярности и стал набирать обороты в Threads. Появилось множество ремиксов, например, японская версия в стиле аниме собрала 15,6 млн просмотров. Только по поверхностной выборке ясно, что суммарно видео набрало как минимум 200 млн просмотров.

Рафаэль был медийной фигурой еще до аварии - он вел блог "Таксист в кепке" и является соавтором подкаста "Емааа подкаст".

К блогерству его подтолкнул один необычный случай.

"Я приехал на заказ. Двое пьяных мужчин привели женщину, посадили в машину и велели подождать - собирались ехать большой компанией. Как только они отошли, женщина начала умолять уехать прямо сейчас. Я отказался - заказ оформлен не на нее. Потом увидел, что она тоже пьяна и у нее порезаны руки. Раны неглубокие, но кровь шла.

Я заблокировал двери и уехал. Дал ей салфетки и стал звонить в полицию. Но она отказалась от вызова и просила отвезти ее по адресу. Сказала, что порезала себя сама, чтобы сорвать пьянку. На месте ее встретил мужчина, и они ушли. Тогда я и подумал: а если бы она обвинила меня? Решил поставить камеру и стал выкладывать странные и курьезные истории из поездок. Так и эта авария попала на видео", - говорит таксист.

По его словам, сразу после произошедшей в прошлом году аварии он написал в семейный чат: "Не переживайте, я попал в ДТП, но все в порядке".

"Мама и сестра тут же приехали и поехали со мной в больницу. Друзья сами перевернули машину и отвезли ко мне во двор на эвакуаторе. А супруги у меня нет. Я не женат - напишите это большими буквами!" - смеется Рафаэль.

На видео присутствует ненормативная лексика!

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