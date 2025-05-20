Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец стал мировой звездой после ДТП (видео)

Опубликовано:

Рафаэль Жумашбаев
Рафаэль Жумашбаев в момент ДТП. Кадр из видео: azh.kz

Водитель из Атырау стал мировой звездой после ДТП: его видео посмотрели более 200 млн раз. 32-летний таксист Рафаэль Жумашбаев рассказал подробности происшествия, передает "Ак Жайык".

По данным издания, ДТП произошло в Атырау в 2024 году, происшествие попало на видеорегистратор.

В итоге ролик стал одним из самых вирусных не только в Казахстане, но и во всем мире. Основная аудитория - пользователи из Европы и США. Возможно, поэтому в русскоязычных комментариях часто встречается мнение, что это парень из Америки.

На самом деле, за рулем был 32-летний таксист из Атырау Рафаэль Жумашбаев. В августе прошлого года он попал в ДТП на пересечении улиц Исенова и Жансугурова.

"Я только что высадил пассажира и тронулся с места. На перекрестке со второстепенной дороги в меня на скорости около 60 км/ч влетел джип", - вспоминает Рафаэль.

Удар пришелся в правый бок, в результате Lada Granta Рафаэля перевернулась.

Как отметили журналисты в разговоре с самим мужчиной, в такой ситуации люди обычно не тянутся к магнитоле, чтобы сделать музыку громче. Комментаторы обратили внимание на необычайную выдержку.

"Шока как такового не было, скорее оцепенение. Кстати, на самом деле я убавил звук. Первые пару секунд отвлек шум в ухе, я выключил радио, но шум остался, и я понял, что дело во мне", - смеется Рафаэль.

Также, делится таксист, он почувствовал резкую боль в груди и ногах.

"Я оказался в перевернутом положении, и под тяжестью тела ноги застряли между рулем и передним сиденьем. Тут подбежали очевидцы, помогли выбраться. Многие решили, что сзади был пассажир - на самом деле это прохожий открыл дверь и просто заглянул внутрь", - поделился житель Атырау.

Врачи диагностировали легкое сотрясение и зашили порез на руке. Машина серьезно пострадала - было разбито лобовое стекло, помята крыша. Повреждения покрыла страховка виновника. Суд, затем ремонт затянулись, и Рафаэль вынужден был взять двухмесячный отпуск за свой счет.

Сейчас он снова за рулем своей Lada и продолжает вести блог о жизни обычного таксиста. До аварии у него было 16 тысяч подписчиков в TikTok. Сегодня - 35,6 тыс. В Instagram - 8,8 тыс.

8 сентября 2024 года он опубликовал оригинальное видео с аварией в TikTok - в двух частях. Первая собрала 3,5 млн просмотров, вторая - 4,4 млн.

Через день ролик появился в Instagram и собрал 15 млн просмотров. Однако по-настоящему вирусным видео стало благодаря французскому пользователю, который смонтировал кадры под легендарный трек AC/DC "Highway to Hell". Этот вариант набрал более 86 млн просмотров и около 15 млн репостов. Видео активно распространялось в TikTok, Instagram, Reddit, Telegram и YouTube Shorts.

В последние дни клип пережил новую волну популярности и стал набирать обороты в Threads. Появилось множество ремиксов, например, японская версия в стиле аниме собрала 15,6 млн просмотров. Только по поверхностной выборке ясно, что суммарно видео набрало как минимум 200 млн просмотров.

Рафаэль был медийной фигурой еще до аварии - он вел блог "Таксист в кепке" и является соавтором подкаста "Емааа подкаст".

К блогерству его подтолкнул один необычный случай.

"Я приехал на заказ. Двое пьяных мужчин привели женщину, посадили в машину и велели подождать - собирались ехать большой компанией. Как только они отошли, женщина начала умолять уехать прямо сейчас. Я отказался - заказ оформлен не на нее. Потом увидел, что она тоже пьяна и у нее порезаны руки. Раны неглубокие, но кровь шла.

Я заблокировал двери и уехал. Дал ей салфетки и стал звонить в полицию. Но она отказалась от вызова и просила отвезти ее по адресу. Сказала, что порезала себя сама, чтобы сорвать пьянку. На месте ее встретил мужчина, и они ушли. Тогда я и подумал: а если бы она обвинила меня? Решил поставить камеру и стал выкладывать странные и курьезные истории из поездок. Так и эта авария попала на видео", - говорит таксист.

По его словам, сразу после произошедшей в прошлом году аварии он написал в семейный чат: "Не переживайте, я попал в ДТП, но все в порядке".

"Мама и сестра тут же приехали и поехали со мной в больницу. Друзья сами перевернули машину и отвезли ко мне во двор на эвакуаторе. А супруги у меня нет. Я не женат - напишите это большими буквами!" - смеется Рафаэль.

На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее ролик, размещенный пожарным-рэпером в Instagram, привлек внимание сотен тысяч людей. Адилет Амангельдинов зачитал рэп о буднях сотрудников пожарной части №3 в Павлодаре. Комментаторы отметили талант сотрудника. Как выяснилось, любовь к рэпу у Адилета возникла еще в школе - с седьмого класса он соревновался с другом в написании текстов на переменах. Тогда это было скорее развлечением, но со временем пристрастие не исчезло.

А сотрудница полиции из Караганды Меруерт Тойбекова стала популярной в Сети благодаря своим видеоклипам. В свободное от работы время женщина блистает на сцене. При этом Меруерт удается успешно совмещать службу и музыкальное творчество.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247024-kazahstanec-stal-mirovoy-zvezdoy-posle-dtp-video/