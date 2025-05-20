Потребление сахара и соли снизят в школах Казахстана

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании кабмина озвучила планы по пересмотру школьного питания, передает корреспондент NUR.KZ.

Акмарал Альназарова отметила, что с 1 сентября 2025 года в организациях образования вводится в действие новый стандарт питания и многовариантное типовое перспективное меню.

Они, по словам министра, разработаны в соответствии с международными рекомендациями по здоровому рациону.

"Новый стандарт питания направлен на оздоровление рациона. В частности, он предполагает сокращение сахара до 3,6 раза, соли до 5 раз в целях снижения риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Данная норма будет способствовать снижению НИЗ (неинфекционные заболевания - прим.ред), в частности детского ожирения до 15%, сахарного диабета до 20%, артериальной гипертензии до 18% и других хронических заболеваний до 15%", - подчеркнула министр.

Также в новом стандарте питания предусмотрено меню для малокомплектных школ, где отсутствуют пищеблоки, а также впервые внедрено понятие "индекс несъедаемости" (тарелочные отходы - прим. ред.). По словам министра, это позволяет оценить уровень удовлетворенности школьным питанием.

Напомним, в ноябре прошлого года на заседании правительства были обсуждены вопросы качества питания в казахстанских школьных столовых после выступления по этому вопросу президента. Премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения Министерствам просвещения и здравоохранения с привлечением экспертов и ученых до конца года принять стандарт питания, включающий типовое перспективное меню, в том числе для школ без столовых.

До этого президент высказался о недавнем случае отравления школьников в столовой в Мангистауской области. Токаев отметил необходимость жесткого контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Также глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова сообщала о планах по разработке нового стандарта школьного питания. Она поставила цель - сделать так, чтобы каждый ребенок, независимо от региона, ежедневно получал сбалансированное количество белков, витаминов и всех необходимых питательных веществ.

В декабре стало известно, что Комитет санитарно-эпидемиологического контроля разработал проект Стандарта организации питания в организациях образования и воспитания.

А в марте этого года министерство здравоохранения внесло изменения в приказ "Об утверждении стандартов питания в организациях здравоохранения и образования".