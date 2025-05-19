Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

До 1 августа ограничат движение на участках улиц в Бостандыкском районе Алматы

Опубликовано:

Прокладка водопровода
Трубы водоснабжения. Иллюстративное фото: Sergii Zhmurchak / Getty Images

В ТОО "Алматинские тепловые сети" предупредили жителей Бостандыкского района Алматы о реконструкции теплосетей на нескольких улицах, передает NUR.KZ.

По данным "Алматинские тепловые сети", в Бостандыкском районе Алматы началась замена трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1983 году.

"Работы охватят теплосеть протяженностью 2,7 км в контуре улиц Габдуллина, Набережная Хамита Ергалиева, Бульвар Бухар-Жырау и Байтурсынова. Сроки проведения работ: с 20 мая по 1 августа 2025 года", - рассказали в коммунальном предприятии.

Движение автотранспорта будет ограничено на участках:

  • ул. Римского-Корсакова, от Бухар-Жырау до ул. Габдуллина;
  • ул. Габдуллина, от ул. Нахимова до ул. Маркова.
схема
Схема движения: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Сообщается, что в летний период горячее водоснабжение для жителей будет обеспечено по временным трубопроводам.

В этом году, по данным предприятия, в Алматы планируется обновить 39 км теплосетей, что позволит снизить уровень их износа до 54%.

Сегодня мы также писали, что в двух районах Алматы завтра отключат холодную воду - это связано с обновлением оборудования.

Также мы писали о том, что в Алматы с 12 мая стартует плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды.

Отмечалось, что данные меры необходимы для подготовки оборудования к следующей зиме и проводятся в строгом соответствии с нормативными требованиями, подчеркнули в ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".

Также сообщалось, что холодную воду временно отключат в Турксибском районе Алматы из-за ввода в эксплуатацию нового водопровода. Ранее врезку временного трубопровода производили в Алмалинском районе южной столицы - там жители ряда домов остались без горячей воды.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246538-remont-teplosetey-v-odnom-iz-rayonov-almaty-budet-li-u-mestnyh-zhiteley-goryachaya-voda/