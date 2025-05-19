До 1 августа ограничат движение на участках улиц в Бостандыкском районе Алматы
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В ТОО "Алматинские тепловые сети" предупредили жителей Бостандыкского района Алматы о реконструкции теплосетей на нескольких улицах, передает NUR.KZ.
По данным "Алматинские тепловые сети", в Бостандыкском районе Алматы началась замена трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1983 году.
"Работы охватят теплосеть протяженностью 2,7 км в контуре улиц Габдуллина, Набережная Хамита Ергалиева, Бульвар Бухар-Жырау и Байтурсынова. Сроки проведения работ: с 20 мая по 1 августа 2025 года", - рассказали в коммунальном предприятии.
Движение автотранспорта будет ограничено на участках:
- ул. Римского-Корсакова, от Бухар-Жырау до ул. Габдуллина;
- ул. Габдуллина, от ул. Нахимова до ул. Маркова.
Сообщается, что в летний период горячее водоснабжение для жителей будет обеспечено по временным трубопроводам.
В этом году, по данным предприятия, в Алматы планируется обновить 39 км теплосетей, что позволит снизить уровень их износа до 54%.
Сегодня мы также писали, что в двух районах Алматы завтра отключат холодную воду - это связано с обновлением оборудования.
Также мы писали о том, что в Алматы с 12 мая стартует плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды.
Отмечалось, что данные меры необходимы для подготовки оборудования к следующей зиме и проводятся в строгом соответствии с нормативными требованиями, подчеркнули в ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".
Также сообщалось, что холодную воду временно отключат в Турксибском районе Алматы из-за ввода в эксплуатацию нового водопровода. Ранее врезку временного трубопровода производили в Алмалинском районе южной столицы - там жители ряда домов остались без горячей воды.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246538-remont-teplosetey-v-odnom-iz-rayonov-almaty-budet-li-u-mestnyh-zhiteley-goryachaya-voda/