Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

К казахстанским женщинам обратились в МВД (видео)

Опубликовано:

Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Полицейские Алматинской области подготовили социальный ролик - стражи порядка обратились к женщинам, столкнувшимся с семейно-бытовым насилием, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Ролик опубликован в Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматинской области - он посвящен теме поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Главная мысль ролика - "Ты не одна". Как отмечают в МВД, он создан для того, чтобы каждая женщина, столкнувшаяся с агрессией, страхом или безысходностью, знала: рядом есть те, кто готов протянуть руку помощи.

Полицейские и квалифицированные психологи, работающие в тесном сотрудничестве с правоохранителями, ежедневно ведут работу.

"Мы хотим, чтобы женщины не боялись говорить о проблеме. Чтобы знали: к ним отнесутся с пониманием, с вниманием, с уважением. Поддержат, защитят, помогут восстановить душевное равновесие и начать новую страницу жизни", - отмечается в сообщении.

Создатели видеоролика подчеркивают, что за каждым обращением стоят живые судьбы, и именно поэтому так важно не быть равнодушными. Рядом - поддержка. Рядом - помощь. Рядом - закон и люди, которые готовы его отстаивать.

В МВД просят казахстанских женщин не молчать о насилии и обращаться в уполномоченные органы - в полицию или в службу поддержки.

Напомним, ранее мы писали о том, как сотрудница полиции изменила судьбу жительницы Акмолинской области и ее ребенка, которая столкнулась с домашним насилием со стороны супруга.

Недавно мы писали о случае в Алматы, когда избиение девушки на Арбате в Алматы сняли на видео очевидцы - на кадрах которого видно, как молодой человек наносит несколько ударов кулаками по голове девушки. В полиции тогда сообщили, что проводится проверка.

До этого жительница Алматы рассказала, что ее маму избили дубинкой. В полиции сообщили о задержании подозреваемого.

До этого в Алматы задержали мужчину, которого подозревают в нанесении побоев сожительнице и ребенку в подъезде жилого дома. По словам соседей, подобное происходило не впервые. Возбуждено уголовное дело.

Также сообщалось о другом избиении жительницы Алматы, которое сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как молодой человек наносит несколько ударов кулаками по голове девушки. В полиции ищут виновного.

В апреле в социальных сетях появилась информация о том, что девушку-фельдшера в Темиртау избил ее коллега. Конфликтная ситуация между двумя сотрудниками, по информации облздрава, возникла на почве их межличностных отношений, не связанных с выполнением профессиональных обязанностей.

Отметим, что весной прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246460-policeyskie-almatinskoy-oblasti-obratilis-k-zhenshchinam-s-prizyvom-video/