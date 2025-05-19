К казахстанским женщинам обратились в МВД (видео)

Полицейские Алматинской области подготовили социальный ролик - стражи порядка обратились к женщинам, столкнувшимся с семейно-бытовым насилием, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Ролик опубликован в Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматинской области - он посвящен теме поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Главная мысль ролика - "Ты не одна". Как отмечают в МВД, он создан для того, чтобы каждая женщина, столкнувшаяся с агрессией, страхом или безысходностью, знала: рядом есть те, кто готов протянуть руку помощи.

Полицейские и квалифицированные психологи, работающие в тесном сотрудничестве с правоохранителями, ежедневно ведут работу.

"Мы хотим, чтобы женщины не боялись говорить о проблеме. Чтобы знали: к ним отнесутся с пониманием, с вниманием, с уважением. Поддержат, защитят, помогут восстановить душевное равновесие и начать новую страницу жизни", - отмечается в сообщении.

Создатели видеоролика подчеркивают, что за каждым обращением стоят живые судьбы, и именно поэтому так важно не быть равнодушными. Рядом - поддержка. Рядом - помощь. Рядом - закон и люди, которые готовы его отстаивать.

В МВД просят казахстанских женщин не молчать о насилии и обращаться в уполномоченные органы - в полицию или в службу поддержки.

Напомним, ранее мы писали о том, как сотрудница полиции изменила судьбу жительницы Акмолинской области и ее ребенка, которая столкнулась с домашним насилием со стороны супруга.

Недавно мы писали о случае в Алматы, когда избиение девушки на Арбате в Алматы сняли на видео очевидцы - на кадрах которого видно, как молодой человек наносит несколько ударов кулаками по голове девушки. В полиции тогда сообщили, что проводится проверка.

До этого жительница Алматы рассказала, что ее маму избили дубинкой. В полиции сообщили о задержании подозреваемого.

До этого в Алматы задержали мужчину, которого подозревают в нанесении побоев сожительнице и ребенку в подъезде жилого дома. По словам соседей, подобное происходило не впервые. Возбуждено уголовное дело.

Также сообщалось о другом избиении жительницы Алматы, которое сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как молодой человек наносит несколько ударов кулаками по голове девушки. В полиции ищут виновного.

В апреле в социальных сетях появилась информация о том, что девушку-фельдшера в Темиртау избил ее коллега. Конфликтная ситуация между двумя сотрудниками, по информации облздрава, возникла на почве их межличностных отношений, не связанных с выполнением профессиональных обязанностей.

Отметим, что весной прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие.