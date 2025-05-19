До осени будет закрыт пункт пропуска на границе Казахстана и Узбекистана

Пункт пропуска на границе Казахстана и Узбекистана будет закрыт еще почти четыре месяца - до 1 сентября, предупредили в комитете госдоходов, передает NUR.KZ.

В ведомстве напомнили, с 1 февраля 2025 года, по согласованию с компетентными органами Узбекистана, было приостановлено движение через пункт пропуска "Тажен" для физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспорта грузоподъёмностью до 3,5 тонн.

Подчеркивается, что сейчас на месте ведутся масштабные работы: монтаж металлоконструкций, прокладка инженерных сетей, капитальный ремонт зданий.

"Дополнительно, с мая по август АО "НК КазАвтоЖол" будет строить автомобильную дорогу на нейтральной полосе между пунктами "Тажен" (Казахстан) и "Даут Ата" (Узбекистан). Аналогичные работы планируются и с узбекской стороны. В связи с продолжающимися строительными работами, Республика Казахстан официально обратилась к узбекской стороне с предложением продлить ограничение на пересечение границы еще на 4 месяца - до 1 сентября 2025 года. Узбекистан поддержал инициативу", - говорится в сообщении.

В КГД граждан призвали учитывать данную информацию при планировании поездок и маршрутов.

В январе текущего года сообщалось, что пункт пропуска "Тажен" на границе Казахстана и Узбекистана в период проведения реконструкции закрывают на 3 месяца - ожидалось, что он откроется в мае.

В КГД отмечали, что перераспределение потока людей и транспорта предусмотрено через другие пункты пропуска.