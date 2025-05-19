Документ, "подписанный" санврачом после смерти, помог выиграть конкурс в Шымкенте

В Шымкенте индивидуальный предприниматель выиграл конкурс, предоставив заключение главного санитарного врача, умершего за несколько месяцев до подписания документа, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 2024-м году Управление госзакупок Шымкента опубликовало протокол об итогах конкурса на услуги по организации питания для детей в школах.

Победителем признали индивидуального предпринимателя, набравшего 22 балла.

Занявший второе место предприниматель обжаловал итоги конкурса в суде. Он считал, что победителю конкурса должны были начислить меньше баллов в связи с предоставлением им недостоверных сведений, которые повлияли на итоги конкурса.

СМАС и апелляция иск удовлетворили.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда, рассмотрев дело, согласилась с выводами местных судов о том, что оспариваемый протокол об итогах конкурса является незаконным и подлежит отмене.

"В соответствии с требованиями Правил организации питания потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям. При этом потенциальные поставщики подтверждают опыт работы копиями правоустанавливающих документов на объект общепита с приложением санитарно-эпидемиологического заключения", - пояснили в Верховном суде.

Победитель конкурса в подтверждение опыта работы представил санитарно-эпидемиологическое заключение от 26 марта 2015 года. Однако, как установлено в суде, главный санитарный врач, подписавший заключение, умер 12 ноября 2014 года.

Кроме того, из ответов уполномоченных органов следует, что такое санитарно-эпидемиологическое заключение не выдавалось.

Верховный суд оставил вынесенные по делу судебные акты в силе, указав, что выводы местных судов об удовлетворении иска соответствует принципам законности и справедливости.

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