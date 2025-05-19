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Самолет совершил вынужденную посадку в Кызылординской области

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Қазақ тілінде оқу
Поисковая операция в Кызылординской области
Поиски. Кадр из видео: МЧС РК

Спасатели искали троих человек, которые находились на борту самолета, совершившего вынужденную посадку в Кызылординской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Накануне в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Кызылординской области самолет АН-2, вылетевший в направлении "Тан-Кумколь", совершил вынужденную посадку.

На борту находились 3 человека. Местонахождение их было неизвестно - связи с ним не было.

"Незамедлительно на поиски были брошены все силы и средства МЧС и ДП. Также для проведения поисковых работ был привлечен вертолет АО "Казавиаспас" МЧС РК. Благодаря оперативным и слаженным действиям поисковой группой через 8 часов поисков пропавшие были найдены в степи и доставлены в п.Теренозек Сырдаринского района Кызылординской области", - сообщили в МЧС.

В медицинской помощи они не нуждались.

Отметим, что синоптики объявляли штормовое предупреждение на 18 мая в Кызылординской области - в регионе прогнозировалась гроза, шквал и даже пыльная буря. Также жителей региона предупреждали об усилении ветра - в некоторых районах до 23 м/c.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246283-samolet-sovershil-vynuzhdennuyu-posadku-v-kyzylordinskoy-oblasti/