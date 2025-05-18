Акимат Астаны обратился к жителям из-за начала сезона электросамокатов
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В акимате Астаны сообщили о начала сезона электросамокатов, а также попросили жителей столицы соблюдать правила безопасности, передает NUR.KZ.
По данным акимата, в Астане снова начался сезон электросамокатов.
"Удобный и популярный вид транспорта, особенно среди молодежи, однако за комфортом часто скрываются травмы, ДТП и нарушение правил дорожного движения. Основные проблемы - превышение скорости, езда по тротуарам, помехи пешеходам и выезд на проезжую часть", - сообщили в акимате.
Жителям столицы напомнили правила безопасности при езде на электросамокатах:
- не кататься вдвоем;
- не выезжать на дорогу;
- не мешать пешеходам;
- использовать средства защиты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246151-akimat-astany-obratilsya-k-zhitelyam-iz-za-nachala-sezona-elektrosamokatov/