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Акимат Астаны обратился к жителям из-за начала сезона электросамокатов

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Мужчина стоит одной ногой на электросамокате
Мужчина стоит на электросамокате. Иллюстративное фото: Freepik

В акимате Астаны сообщили о начала сезона электросамокатов, а также попросили жителей столицы соблюдать правила безопасности, передает NUR.KZ.

По данным акимата, в Астане снова начался сезон электросамокатов.

"Удобный и популярный вид транспорта, особенно среди молодежи, однако за комфортом часто скрываются травмы, ДТП и нарушение правил дорожного движения. Основные проблемы - превышение скорости, езда по тротуарам, помехи пешеходам и выезд на проезжую часть", - сообщили в акимате.

Жителям столицы напомнили правила безопасности при езде на электросамокатах:

  • не кататься вдвоем;
  • не выезжать на дорогу;
  • не мешать пешеходам;
  • использовать средства защиты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246151-akimat-astany-obratilsya-k-zhitelyam-iz-za-nachala-sezona-elektrosamokatov/