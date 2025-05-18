Акимат Астаны обратился к жителям из-за начала сезона электросамокатов

В акимате Астаны сообщили о начала сезона электросамокатов, а также попросили жителей столицы соблюдать правила безопасности, передает NUR.KZ.

По данным акимата, в Астане снова начался сезон электросамокатов.

"Удобный и популярный вид транспорта, особенно среди молодежи, однако за комфортом часто скрываются травмы, ДТП и нарушение правил дорожного движения. Основные проблемы - превышение скорости, езда по тротуарам, помехи пешеходам и выезд на проезжую часть", - сообщили в акимате.

Жителям столицы напомнили правила безопасности при езде на электросамокатах:

не кататься вдвоем;

не выезжать на дорогу;

не мешать пешеходам;

использовать средства защиты.