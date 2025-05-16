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Проблему нехватки воды обещают решить в одном из районов Алматы

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Строительство водозаборного сооружения
Строительство водозаборного сооружения. Иллюстративное фото: пресс-служба акимата города Алматы

В июне в Алматы начнется строительство водозаборного сооружения Ерменсай, передает NUR.KZ со ссылкой на управление энергетики и водоснабжения города.

Как отмечается на сайте акимата Алматы, производительность нового объекта составит 9 тыс. кубометров воды в сутки.

"В рамках проекта также предусмотрено строительство распределительных сетей. Это позволит до конца 2026 года обеспечить качественным централизованным водоснабжением более 25 тыс. жителей микрорайонов Ерменсай и Нурлытау, устранив давнюю проблему нехватки воды в этом районе.

Исторически южная часть Бостандыкского района, в том числе Ерменсай, не входила в зону обслуживания ГКП "Алматы Су". Водоснабжение осуществляли частные компании - ТОО "Водснаб" (ранее - "Орхан"), ТОО "Ерменсайводгаз" и ТОО "Баур ЛТД". Однако в течение многих лет жители выражали обоснованные жалобы на низкое качество услуг и завышенные тарифы со стороны данных организаций.

В настоящее время с ТОО "Водснаб" продолжаются судебные разбирательства, однако акиматом уже приняты конкретные управленческие решения, направленные на кардинальное улучшение ситуации и обеспечение бесперебойной подачи воды, не дожидаясь окончания судебных процессов", - сказано в сообщении.

Одним из ключевых этапов проекта стало строительство нового магистрального реверсивного водовода, который проходит от проспекта Аль-Фараби вдоль улицы Арайлы. После завершения прокладки будет проведено строительство распределительных сетей силами аппарата акима Бостандыкского района.

"Это обеспечит возможность оперативного подключения расположенных вдоль улицы жилых комплексов и частных домовладений к централизованному водоснабжению.

В дальнейшем магистральный водовод будет закольцован с проектируемой станцией водоподготовки "Нурлытау". Такая инженерная схема позволит значительно повысить надежность и устойчивость системы водоснабжения в южной части Бостандыкского района, обеспечивая правовую и техническую основу для устойчивого развития городской инфраструктуры", - отметили в акимате.

В апреле текущего года мы писали, что в южной части Медеуского района Алматы завершена установка новой резервной системы водоснабжения.

Также мы писали, что директор департамента сбыта ГКП "Алматы Су" Серик Шагиров также рассказал, будут ли в городе подниматься тарифы на воду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2245611-problemu-nehvatki-vody-obeshchayut-reshit-v-odnom-iz-rayonov-almaty/