Дети акмолинца захотели носить фамилию отца после его смерти

В Акмолинской области умершего мужчину признали отцом детей, которые теперь смогут носить его фамилию и получать пособие, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по заявлению казахстанки о признании отцовства рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.

Истец является матерью двух несовершеннолетних детей, биологическим отцом которых является умерший мужчина.

"Установление факта признания отцовства необходимо для оформления пособия на содержание детей по потере кормильца, и дети желают носить фамилию отца", - отметили в суде.

Выяснилось, что с 2010 года мужчина и женщина проживали совместно, имеют двух несовершеннолетних детей.

На момент рождения детей они не состояли в браке, отцовство не оформляли, поскольку мужчина злоупотреблял алкоголем. В 2024 году он умер, а оформить отцовство не успел.

"При жизни мужчина признавал себя отцом детей, проживал с истцом, материально обеспечивал семью, что подтверждается показаниями его родственников и свидетелей, а также фото и видеоматериалами, согласно которым они совместно с детьми проводили время, он обращается к детям "сынок и доча", - установил суд.

Решением суда заявление удовлетворено. Установлен факт признания отцовства в отношении несовершеннолетних детей. Внесены изменения в записях актов о рождении детей.

Ранее житель Кызылординской области за уклонение от уплаты алиментов подвергся административному аресту. На суде он объяснил, что сомневался в своем отцовстве. Его задолженность по алиментам превысила 3 млн тенге.

А в Уральске мальчик с инвалидностью, чья мама умерла в 2021 году, не признает родного отца и попросил его вернуть полученное пособие. В итоге мужчину лишили родительских прав. С иском об этом в суд обратилась бабушка мальчика, с которой он проживает.