К водителям Астаны обратились с важным предупреждением

С 14 по 17 мая частично перекрыто движение по пр. Улы Дала на участке от пр. Мангилик Ел до пр. Кабанбай батыра, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города информирует о продолжении работ по среднему ремонту по пр. Улы Дала - на участке от пр. Мангилик Ел до пр. Кабанбай батыра.

В связи с этим, с 14 по 17 мая будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обращается ведомство к жителям и гостям города.

Добавим, также в Астане до 22 мая частично ограничат движение автотранспорта по улице Домалак ана. Там начинается средний ремонт дороги.

Еще сообщалось, что с 15 по 20 мая по проспекту Тауелсиздик в Астане планируются работы по среднему ремонту. Движение автотранспорта будет частично ограничено.

А с 14 по 25 мая планируется проведение среднего ремонта части дороги по улице Калдаякова. Движение автотранспорта будет частично перекрыто.

Также в столице ведется средний ремонт проспекта М.Жумабаева, в связи с чем до 19 мая движение на одном из участков будет перекрыто.