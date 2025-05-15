Сколько времени мужчины и женщины тратят на работу, подсчитали в Казахстане

Казахстанские мужчины тратят на работу более 9 часов, а женщины - почти 8 часов, передает NUR.KZ со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

В течение всего 2024 года Бюро национальной статистики проводило единовременное модульное обследование "Использование бюджета времени населением".

"Целью проведения обследования является получение информации об использовании населением своего времени, определение баланса между работой и личной жизнью, выявление изменений в образе жизни. Обследование проводится с периодичностью один раз в 6 лет, в 2024 году в нем приняли участие 11 914 респондентов в возрасте от 10 лет и старше", - объяснили в Бюро.

На работу занятые мужчины в среднем тратят 9 часов 7 минут, женщины - 7 часов 57 минут, на свободное время остается 2 часа 31 минута и 1 час 50 минут соответственно.

По результатам обследования 54,2% (13 часов) среднесуточного времени казахстанцев (в возрасте от 10 лет и старше) приходится на личный уход (сон - 9 часов 26 минут, еда и питье - 1 час 57 минут, личная гигиена и уход – 1 час 27 минут и т.д.), 12,2% времени (2 часа 56 минут) население тратит на работу (занятость), 13,5% (3 часа 14 минут) - на ведение домашнего хозяйства, 2% (28 минут) - на обучение, 0,8% (12 минут) - на производство товаров для собственного использования, а оставшиеся 17,3% (4 часа 9 минут) приходятся на свободное время.

Мужское население в возрасте 15 лет и старше в среднем за день затрачивает на работу 5 часов 13 минут, для женщин этот показатель составляет 4 часа 18 минут.

Однако на ведение домашнего хозяйства у женщин уходит соответственно больше времени (4 часа 5 минут), чем у мужчин (1 час 51 минута).

Свободного времени у мужчин почти в 2 раза больше чем у женщин - 4 часа 4 минуты и 2 часа 56 минут соответственно.

Недавно новые данные по численности населения Казахстана на 1 марта 2025 года опубликовали в Бюро национальной статистики - согласно им, в стране проживает 20 316 155 человек.

А в октябре прошлого года также сообщалось, что женщин в нашей стране на порядок больше, чем мужчин.