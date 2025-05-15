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"Напоминает о самой важной ценности": Балаева поздравила казахстанцев с Международным Днем семьи

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Аида Балаева
Аида Балаева. Фото: Министерство культуры и информации РК

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева на своей странице в Facebook поздравила казахстанцев с Международным днем семьи, передает NUR.KZ.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Международным днем семьи! Этот теплый праздник уже более 30 лет напоминает нам о самой важной ценности - семье. Он учрежден ООН, чтобы привлечь внимание к вопросам, которые касаются каждого из нас: благополучие, забота, поддержка, любовь и, конечно, будущее наших детей", - написала она.

По ее словам, сегодня в Казахстане живут 6,2 миллиона семей.

"Для государства поддержка семьи - не просто приоритет, а основа устойчивого развития. В нашей стране защищают материнство и детство, создаются условия для достойной жизни, безопасности и стабильности. Особое внимание уделяется молодым парам, только вступающим в брак — им нужна поддержка, знания, уверенность. Совершенствуется законодательство, направленное на защиту женщин и детей", - отметила министр.

По словам Балаевой, поддержка выражается не только в словах - это и социальные пособия, и выплаты по уходу за ребенком. Также существует сеть Центров поддержки семьи, которых в стране уже 112.

Эти центры помогают решать жизненные вопросы, оказывают психологическую, юридическую и социальную помощь.

"Семья - это не просто ячейка общества. Это место, где нас любят, понимают, принимают. Именно здесь формируется наш характер, закладываются ценности и мечты. Когда сильна семья - крепко и государство. Спасибо каждому, кто с любовью растит детей, кто бережно хранит семейные традиции и передаёт их дальше. Вы - опора нашей страны. От всей души желаю вашим семьям мира, здоровья, тепла и взаимной поддержки. Пусть дома будут наполнены светом, доверием и радостью!", - поздравила она казахстанцев.

Также министр отметила, что сегодня стартует прием заявок на Национальный конкурс "Мерейлі отбасы".

"Уверена, в каждом уголке Казахстана есть семьи, чья история вдохновляет. Приглашаю вас стать частью этого доброго и важного конкурса - пусть ваш пример станет поддержкой для других. А еще приглашаю вас присоединиться к нашему онлайн-челленджу, посвященному Дню семьи! Делитесь теплыми фото, семейными историями и традициями под хештегами #отбасыкүні2025 и #деньсемьи2025 - пусть вдохновляющих примеров будет как можно больше!" - добавила Балаева.

На официальном сайте ООН говорится, что отмечаемый ежегодно 15 мая, Международный день семьи был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. Его проведение предоставляет возможность повысить уровень информированности в вопросах, касающихся семей, и углубить знание социально-экономических и демографических процессов, влияющих на положение семей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2245140-napominaet-o-samoy-vazhnoy-cennosti-balaeva-pozdravila-kazahstancev-s-mezhdunarodnym-dnem-semi/