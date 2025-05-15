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"Казахский и кыргызский народы - братья": Жапаров ответил на провокационное видео о Кенесары хане

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Садыр Жапаров
Садыр Жапаров. Фото: Акорда

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров опубликовал на своей странице в Facebook пост в связи с распространением в Сети провокационного видео о хане Кенесары, передает NUR.KZ.

Жапаров отметил, что данный видеоролик сеет раздор между казахским и кыргызским народами, которые он считает братскими.

"Вчера в интернете появилось видео, которое сеет раздор между кыргызским и казахским народами. Такова наша историческая судьба: кыргызский и казахский народы издавна - братья, близкие по духу. Наши предки выразили вековую историческую близость всего одной строкой, но с глубоким смыслом: "казах и кыргыз - родственные народы", - написал президент.

Жапаров также процитировал строки казахского поэта Жубана Молдагалиева, посвященные единству двух народов.

Он также отметил, что провокаторы пытаются "вбить клин" между казахами и кыргызами. Для этого они выбирают самые трагичные моменты в истории - например, поход хана Кенесары на территорию Чуйской долины и его последующую гибель.

Жапаров подчеркнул, что сам изучал этот период истории, многое слышал от своего отца, который был историком, а также отметил, что ряд ученых подробно осветили те события.

"Нет сомнений в том, что хан Кенесары поднялся на борьбу против колониализма. Он был настоящим батыром. Однако нельзя отрицать, что он вошел на кыргызскую землю и получил соответствующий отпор", - заявил Жапаров.

Президент КР также отметил военное мастерство Ормон хана и рассказал о тактике, с помощью которой кыргызские воины одержали победу.

Также Жапаров опроверг причастность русских войск к гибели хана Кенесары - президент заявил, что в Российской Империи не поверили в его гибель и попросили отдать тело. Таким образом, как написал Жапаров, голову хана вывезли в Омск, а после в Санкт-Петербург.

"Теперь это уже история. Из нее мы должны извлекать уроки. Актуальность этих уроков в современном мире только возрастает. Однако печально, что провокаторы, стремящиеся посеять вражду, до сих пор не могут образумиться", - подчеркнул президент Кыргызстана.

Он предостерег от искажения истории и провокационных интерпретаций, которые стремятся стравить два народа. Жапаров выразил уверенность, что молодежь Кыргызстана и Казахстана не поддастся на враждебные провокации, а будет объективно изучать историю и укреплять дружбу между народами.

Напомним, в феврале этого года подозреваемого в разжигании межнациональной вражды задержали сотрудники ГКНБ Кыргызстана. Сообщалось, что в начале января 2025 года певец Кайрат Примбердиев дал интервью - артист извинился от своего имени за отрубленную кыргызским Ормон ханом голову казахского хана Кенесары Касымова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2245128-kazahskiy-i-kyrgyzskiy-narody-bratya-zhaparov-otvetil-na-provokacionnoe-video-o-kenesary-hane/