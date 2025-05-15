Двое в больнице: восемь человек пострадали от укусов каракуртов в Шымкенте

В Шымкенте в этом году пик активности каракуртов начался раньше обычного. От пауков уже пострадало восемь горожан, передает Otyrar.kz.

Как рассказала главный врач центра гипербарической оксигенации Мадина Ермаханбетова, сам по себе укус каракурта незаметный, но считается смертельно опасным, если в течение двух суток не обратиться в медицинское учреждение и не получить медицинскую помощь, может наступить летальный исход.

Специалисты рассказывают, что каракурта легко заметить — тело у него черное, с характерными красными пятнами на брюшке, хотя зрелые особи могут быть полностью черными. Эти пауки предпочитают сухие, открытые места: степи, овраги, пустоши, норы животных, трещины в земле и заброшенные постройки.

"Именно так укусы происходят, не заметил, куртка, например, низко висела и каракурт мог заползти в рукав или просто во внутреннюю часть, и человек придавливает паука и получает укус. Вспышка зависит от погодных условий, некоторые года теплые и численность каракуртов постепенно увеличивается", - пояснил герпетолог зоопарка Алматы Александр Гурнев.

Но в случае резкой перемены погоды молодые пауки могут погибнуть и вспышка сойдет на нет. Специалисты говорят: если вы заметили каракурта в природе — лучше немедленно отойти на безопасное расстояние. А в случае, если он появился в доме, используйте средства от насекомых или обратитесь в службу дезинсекции.

Эксперты рекомендуют не спать на голой земле, проверять обувь и вещи, стараться избегать сухой травы, а также избавляться от строительного мусора, где так любят прятаться пауки.

Добавим, что согласно справочнику MSD, укусы паука-вдовы (каракурт входит в род черных вдов) обычно вызывают немедленное резкое жжение. Боль может быть тупой, ноющей и непропорциональной тяжести клинических признаков. Иногда развиваются косвенные и/или системные симптомы.

Токсичность яда паука-вдовы оцениваются как легкая, умеренная или тяжелая.

легкая: боль ограничена местом укуса, нормальные жизненные признаки

умеренная: повышенное потоотделение и пилоэрекция в области укуса, схваткообразные боли, ощущаемые в крупных мышечных группах туловища, нормальные жизненные признаки

тяжелая (также называемая латродектизм): повышенное потоотделение, интенсивные генерализованные схваткообразные боли, ощущаемые в крупных мышечных группах туловища, гипертония и тахикардия; часто головная боль, тошнота и рвота.

При идентификации пауков учитывается место их обитания и признаки. Пауки-вдовы живут на открытом воздухе в защищенных местах (например, груды камней, дров, копна сена, надворные сооружения) и отличаются красной или оранжевой отметиной в виде песочных часов на животе.

Ранее алматинские врачи дали рекомендации на случай, если каракурт укусит человека. Если каракурт ужалил в руку или ногу, то конечность следует максимально обездвижить. До приезда в больницу укушенному следует давать обильное питье, теплую воду или горячий чай.

При укусе возникает сильная боль, ее можно притупить любым болеутоляющим препаратом. А вот чего точно не стоит делать, так это надрезать и прижигать место укуса или накладывать жгут на конечность.

"Если после укуса боль не сильная пациента, то после оказания медицинской помощи пациента могут отправить домой. Но чаще всего таких пациентов госпитализируют. Особо опасны укусы пауков для больных с хроническими заболеваниями. Таким людям нужно немедленно обратиться в больницу, потому что могут быть тяжелые последствия. Боль бывает до такой степени сильная, что развивается парез кишечника. При тяжелой форме больных госпитализируем в реанимационное отделение", - рассказали врачи.

Основные симптомы после укуса:

судороги в конечностях;

лихорадка;

потливость;

головная боль;

острые боли в брюшной полости, напоминающие обострение панкреатита и язвенной болезни;

сбой дыхания;

аритмия, приводящая к сердечной недостаточности.

Напомним, в прошлом году нашествие каракуртов в Шымкенте началось в июле. За пару месяцев в больницы обратились 15 человек.

А в конце апреля этого года сообщалось, что каракурты атаковали один из районов Атырауской области. В прошлом году сообщалось, что в этом же регионе от каракуртов пострадали несколько человек и домашний скот. Отмечалось, что больше всего случаев зафиксировано в Индерском районе.