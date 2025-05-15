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Казахстанка в 40 лет поступила в медколледж

Опубликовано:

Юлия Гордиевская
Юлия Гордиевская. Фото: astanatv.kz

Жительница Актау в 40 лет поступила в медицинский колледж. Юлия признается, что ее всегда привлекала эта профессия, передает телеканал "Астана".

Сейчас 40-летняя Юлия Гордиевская - студентка 2 курса медколледжа. Учится она по специальности сестринское дело, но в будущем она планирует помогать пациентам медучреждений.

По словам жительницы Актау, ее всегда привлекала эта профессия еще и потому, что это вызов смелости, любви и самоотдаче, а еще Юлия поняла, что может удовлетворить свой академический интерес к учебе.

По словам девушки, медсестра это не только про уколы. Это еще и психология.

"Работу медсестры я считаю престижной и надеюсь, что наше государство будет мотивировать медицинских персонал, поддерживать для того, чтобы больше людей шло учиться в медицинский и работать качественно и помогали людям.

Работа медсестры — это не только больница, это и административная работа и на каждую медсестру приходится очень много обязанностей, важно поэтому была мотивация в виде хорошей зарплаты и качественного образования", - поделилась Юлия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2245110-kazahstanka-v-40-let-postupila-v-medkolledzh/