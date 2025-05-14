Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Полиция не сообщила актюбинцам о смерти их родственника и похоронила его в братской могиле

Опубликовано:

Памятник на кладбище
Памятник. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актобе рассмотрено гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда с Министерства финансов РК и Департамента полиции Актюбинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, по делу установлено, что 16 июня 2024 года брат истцов утонул в реке Каргалы в Актобе.

По данному факту департаментом полиции было начато досудебное расследование, после осмотра тело оставлено в морге без уведомления близких родственников о случившемся, а затем 6 сентября 2024 года мужчину похоронили в братской могиле как пропавшего без вести.

Истец, объявивший в розыск своего брата, узнал об инциденте только 9 сентября 2024 года.

В связи с этим истцы потребовали от ответчиков - ДП Актюбинской области и Министерства финансов - взыскать компенсацию морального вреда в размере по 2 млн тенге с каждого.

Как выяснилось в ходе судебного заседания, сотрудники полиции, несмотря на то, что знали, где проживают родственники мужчины, не предприняли никаких действий для сообщения о случившемся, а за допущенные нарушения были привлечены к дисциплинарной ответственности и освобождены от занимаемых должностей.

Таким образом, ущерб истцам был причинен действиями сотрудников ДП Актюбинской области.

Суд признал обоснованными доводы истцов о том, что им был причинен моральный вред в связи с утратой и невозможностью похоронить близкого родственника.

Решением суда с департамента полиции в пользу каждого истца взыскано по 300 тыс. тенге.

Решение пока в законную силу не вступило.

Ранее в Западно-Казахстанской области была взыскана компенсация морального вреда и неустойка с автосалона в пользу покупателя. Мужчина получил более 2,3 млн тенге.

А в Актюбинской области работодателя обязали выплатить компенсацию материального ущерба в 4,4 млн тенге и морального вреда на сумму 20 млн тенге за смерть двух работников в результате дорожно-транспортного происшествия.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244999-aktyubincam-ne-soobshchili-o-smerti-ih-propavshego-rodstvennika-i-pohoronili-ego-v-bratskoy-mogile/