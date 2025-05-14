Полиция не сообщила актюбинцам о смерти их родственника и похоронила его в братской могиле

В Актобе рассмотрено гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда с Министерства финансов РК и Департамента полиции Актюбинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, по делу установлено, что 16 июня 2024 года брат истцов утонул в реке Каргалы в Актобе.

По данному факту департаментом полиции было начато досудебное расследование, после осмотра тело оставлено в морге без уведомления близких родственников о случившемся, а затем 6 сентября 2024 года мужчину похоронили в братской могиле как пропавшего без вести.

Истец, объявивший в розыск своего брата, узнал об инциденте только 9 сентября 2024 года.

В связи с этим истцы потребовали от ответчиков - ДП Актюбинской области и Министерства финансов - взыскать компенсацию морального вреда в размере по 2 млн тенге с каждого.

Как выяснилось в ходе судебного заседания, сотрудники полиции, несмотря на то, что знали, где проживают родственники мужчины, не предприняли никаких действий для сообщения о случившемся, а за допущенные нарушения были привлечены к дисциплинарной ответственности и освобождены от занимаемых должностей.

Таким образом, ущерб истцам был причинен действиями сотрудников ДП Актюбинской области.

Суд признал обоснованными доводы истцов о том, что им был причинен моральный вред в связи с утратой и невозможностью похоронить близкого родственника.

Решением суда с департамента полиции в пользу каждого истца взыскано по 300 тыс. тенге.

Решение пока в законную силу не вступило.

Ранее в Западно-Казахстанской области была взыскана компенсация морального вреда и неустойка с автосалона в пользу покупателя. Мужчина получил более 2,3 млн тенге.

А в Актюбинской области работодателя обязали выплатить компенсацию материального ущерба в 4,4 млн тенге и морального вреда на сумму 20 млн тенге за смерть двух работников в результате дорожно-транспортного происшествия.