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Участок проспекта Абылай хана перекроют в Астане

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Знак "дорожные работы"
Дорожный знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане с вечера 12 мая до 07:00 13 мая будет полностью закрыто движение на пересечении проспекта Абылай хана и улицы И. Жансугурова, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны информирует жителей и гостей города о проведении работ по среднему ремонту дорожного покрытия на пересечении проспекта Абылай хана и улицы И. Жансугурова.

В связи с этим с 21:00 12 мая до 07:00 13 мая движение будет полностью закрыто", - говорится в сообщении.

Акимат призывает водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Сегодня сообщалось, что в Астане с 14 по 25 мая планируется проведение среднего ремонта части дороги по улице Калдаякова. Движение автотранспорта будет частично перекрыто.

Также с 12 по 15 мая будет частично перекрыто движение по ул. Фахт бен Абдул Азиз и С. Кожахметова - на участке от ул. Ш. Бейсековой до ул. К. Байсеитовой.

Мы также писали, что в Астане начинается средний ремонт проспекта М.Жумабаева, в связи с чем до 19 мая движение на одном из участков будет перекрыто.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244273-uchastok-prospekta-abylay-hana-perekroyut-v-astane/