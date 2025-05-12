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Автомобили, мебель, техника: посольство США распродаст свое имущество в Астане

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Автомобиль посольства США
Авто. Фото: online-auction.state.gov

Посольство США распродаст свое имущество в Астане - вещи можно будет купить онлайн на сайте аукциона. Представлены восемь лотов, передает NUR.KZ.

Торги закроются 23 мая в 17:00. Посольство не дает никаких гарантий на купленные товары и не возвращает средства.

Всего на аукционе представлены восемь лотов. Дипмиссия планирует реализовать два автомобиля Mitsubishi L-200 2011 года. Также продаются два морских контейнера - 20 и 40 футов, мебель (книжный шкаф и два кресла), техника (копировальное устройство Xerox Color и другое IT-оборудование).

Автомобиль посольства США
Авто. Фото: online-auction.state.gov

"Все товары продаются "как есть" без каких-либо гарантий, и возврат средств не будет произведен. Мы настоятельно рекомендуем вам внимательно прочитать всю информацию, представленную в разделе "Как это работает", перед тем, как делать ставки", - предупредили покупателей.

Отметим, подобный аукцион американское посольство проводило и в прошлом году. Отмечалось, что предметы, продаваемые на аукционах, могут включать в себя бытовую и офисную мебель, бытовую технику, ковры, матрасы, шредеры, копировальные машины, ИТ-оборудование (мониторы, компьютеры, сканеры, принтеры, копировальные машины, ИБП), телевизоры, DVD плееры, ремонтное оборудование, инструменты, расходные материалы, газонокосилки, триммеры, снегоуборщики, вилочные погрузчики и шины.

Аналогичную распродажу посольство устроило и в 2022 году.

Контейнер посольства США
Контейнер. Фото: online-auction.state.gov

Офисная техника посольства США
Техника. Фото: online-auction.state.gov

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244213-avtomobili-mebel-tehnika-posolstvo-ssha-rasprodast-svoe-imushchestvo-v-astane/