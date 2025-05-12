Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Уехавший в Англию собирать капусту спортсмен из Актау получил политическое убежище на 5 лет

Опубликовано:

Спортсмен из Актау
Ильдар Ягьяев. Фото: instagram.com/ildar_calisthenics

Семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, известный спортсмен из Актау Ильдар Ягьяев получил политическое убежище в Великобритании на пять лет, передает NUR.KZ.

Как рассказал Ильдар Ягьяев на своей странице в Instagram, он получил пятилетний вид на жительство от правительства Великобритании.

"Сегодня в моих руках - не просто документ. Это подтверждение пути, который я прошел. Я получил пятилетний вид на жительство. Паспорт для путешествий и, самое главное, свободу выбора.

Я наконец-то смогу обнять детей. Увидеть их глаза, услышать их смех. Папа едет к вам. Теперь и у вас есть право выбирать, где жить, учиться в лучших универах мира, свободно путешествовать, мечтать без границ. Папа сделал это ради вас. Ради вашего будущего. Ради каждого вашего завтра", - поделился Ильдар Ягьяев.

Также он поблагодарил своих подписчиков за поддержку.

Ильдар Ягъяев - президент федерации Мангистауской области по стритворкауту и стритлифтингу, дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса и обладатель семи медалей чемпионатов мира по стритлифтингу и стритворкауту.

Он жил в Актау, а весной 2023 года получил рабочую визу, уехал в Англию и стал собирать капусту и брокколи на ферме. Позже, по его словам, его повысили, он начал работать трактористом.

Также Ильдар рассказывал, сколько зарабатывает за неделю в Великобритании и что может позволить себе на эти деньги.

В феврале этого года спортсмен, помимо пяти установленных им ранее рекордов Гиннесса, добавил в свою копилку два новых достижения.

Ранее Ильдар имел временное убежище в Великобритании на два года с правом работы и нахождения в стране. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244141-uehavshiy-v-angliyu-sobirat-kapustu-sportsmen-iz-aktau-poluchil-politicheskoe-ubezhishche-na-5-let/