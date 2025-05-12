Уехавший в Англию собирать капусту спортсмен из Актау получил политическое убежище на 5 лет

Семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, известный спортсмен из Актау Ильдар Ягьяев получил политическое убежище в Великобритании на пять лет, передает NUR.KZ.

Как рассказал Ильдар Ягьяев на своей странице в Instagram, он получил пятилетний вид на жительство от правительства Великобритании.

"Сегодня в моих руках - не просто документ. Это подтверждение пути, который я прошел. Я получил пятилетний вид на жительство. Паспорт для путешествий и, самое главное, свободу выбора.

Я наконец-то смогу обнять детей. Увидеть их глаза, услышать их смех. Папа едет к вам. Теперь и у вас есть право выбирать, где жить, учиться в лучших универах мира, свободно путешествовать, мечтать без границ. Папа сделал это ради вас. Ради вашего будущего. Ради каждого вашего завтра", - поделился Ильдар Ягьяев.

Также он поблагодарил своих подписчиков за поддержку.

Ильдар Ягъяев - президент федерации Мангистауской области по стритворкауту и стритлифтингу, дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса и обладатель семи медалей чемпионатов мира по стритлифтингу и стритворкауту.

Он жил в Актау, а весной 2023 года получил рабочую визу, уехал в Англию и стал собирать капусту и брокколи на ферме. Позже, по его словам, его повысили, он начал работать трактористом.

Также Ильдар рассказывал, сколько зарабатывает за неделю в Великобритании и что может позволить себе на эти деньги.

В феврале этого года спортсмен, помимо пяти установленных им ранее рекордов Гиннесса, добавил в свою копилку два новых достижения.

Ранее Ильдар имел временное убежище в Великобритании на два года с правом работы и нахождения в стране.