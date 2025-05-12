Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Водитель с хитрой системой тонировки окон попался полиции в Алматы (видео)

Опубликовано:

Мужчина-водитель
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: aire images / Getty Images

В Алматы полицейские задержали водителя автомобиля с двойными стеклами: обычное и затонированное. В отношении водителя приняты меры, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" патрульные полицейские Турксибского района Алматы остановили автомобиль Hyundai, за рулем которого находился 24-летний мужчина.

Мужчина самовольно установил тонировку, не соответствующую требованиям, отмечают правоохранители и подтверждают это видеозаписью, демонстрирующей, как обычное стекло сменяется на затонированное.

В отношении водителя приняты меры.

"Обеспечение безопасности на дорогах - один из ключевых приоритетов. Сотрудники полиции ежедневно проводят профилактическую работу, направленную на предупреждение правонарушений и повышение дисциплины среди участников дорожного движения.

Каждый водитель должен понимать свою личную ответственность за безопасность окружающих. ОПМ "Безопасная дорога" охватывает все районы мегаполиса и направлено, в том числе, на снижение аварийности с участием пешеходов и несовершеннолетних", — подчеркнул начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Напомним, ранее в Акмолинской области водителя наказали за полную тонировку авто и за то, что он ездил на купленной недавно машине без водительских прав.

Также сообщалось, что в 2024 году в Алматы были задержаны водители 10844 автомашин с тонированными стеклами. На водителей был наложен штраф.

Мы также писали, разрешена ли тонировка в Казахстане и какие штрафы предназначены за нее.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244111-voditel-s-hitroy-sistemoy-tonirovki-okon-popalsya-policii-v-almaty-video/