Водитель с хитрой системой тонировки окон попался полиции в Алматы (видео)

В Алматы полицейские задержали водителя автомобиля с двойными стеклами: обычное и затонированное. В отношении водителя приняты меры, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" патрульные полицейские Турксибского района Алматы остановили автомобиль Hyundai, за рулем которого находился 24-летний мужчина.

Мужчина самовольно установил тонировку, не соответствующую требованиям, отмечают правоохранители и подтверждают это видеозаписью, демонстрирующей, как обычное стекло сменяется на затонированное.

В отношении водителя приняты меры.

"Обеспечение безопасности на дорогах - один из ключевых приоритетов. Сотрудники полиции ежедневно проводят профилактическую работу, направленную на предупреждение правонарушений и повышение дисциплины среди участников дорожного движения.

Каждый водитель должен понимать свою личную ответственность за безопасность окружающих. ОПМ "Безопасная дорога" охватывает все районы мегаполиса и направлено, в том числе, на снижение аварийности с участием пешеходов и несовершеннолетних", — подчеркнул начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Напомним, ранее в Акмолинской области водителя наказали за полную тонировку авто и за то, что он ездил на купленной недавно машине без водительских прав.

Также сообщалось, что в 2024 году в Алматы были задержаны водители 10844 автомашин с тонированными стеклами. На водителей был наложен штраф.

Мы также писали, разрешена ли тонировка в Казахстане и какие штрафы предназначены за нее.