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"Угроза нацбезопасности": эксперт озвучила тревожную статистику по бесплодию среди казахстанцев

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Женщина в положении
Беременная женщина. Иллюстративное фото: petrunjela / Getty Images

Зампредседателя Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Жулдызай Искакова в СЦК рассказала, с какими проблемами сегодня сталкиваются молодые семьи в Казахстане, передает NUR.KZ.

"Сегодня почти каждая шестая семья сталкивается с бесплодием. Причем бесплодие касается как мужчин, так и женщин. И, согласно данным ВОЗ, такой показатель уже представляет серьезную угрозу национальной безопасности", - заявила Жулдызай Искакова.

Другой проблемой, по ее словам, является рост подростковой беременности.

"За последние пять лет в стране зафиксировано около 12 тысяч случаев беременности среди девочек до 18 лет. Треть подростков в возрасте от 15 до 19 лет имеют опыт половой жизни. Но, по данным исследований Фонда ООН в области народонаселения, подавляющее большинство - это свыше 90% - не имеют достаточных знаний о ВИЧ и СПИД, которые могут защитить их. Согласно исследованиям Министерства здравоохранения, более 60% молодых людей с симптомами инфекций не обращаются за медицинской помощью. Мы знаем, боятся или еще что-то", - указала спикер на проблему.

Напомним, ранее мы писали, что 70% подростков в Казахстане начинают половую жизнь до 15 лет.

Мы также сообщали в июле прошлого года, что эксперты отметили снижение рождаемости в Казахстане - ссылаясь на данные Бюро нацстатистики, в первом квартале2024 года родились почти 92 тысячи малышей. Это на 1,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Эксперты предположили, что демографический показатель продолжит снижаться ближайшие несколько лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244087-eta-sereznaya-ugroza-nacbezopasnosti-ekspert-vyskazalas-o-probleme-besplodiya-v-kazahstane/