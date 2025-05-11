Ремонт самой длинной пешеходной зоны в мире начался в Петропавловске

В Петропавловске на улице Конституции Казахстана приступили к реконструкции переходной части, которая известна, как самая длинная в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат СКО.

По информации акимата Северо-Казахстанской области, реконструкцию планируется выполнить в три этапа. Сейчас ведутся работы на участке от улицы Астана до улицы Парковая: производится замена инженерных сетей и брусчатки, проводится озеленение, а фасады зданий оформляются в едином архитектурном стиле.

"Наша центральная улица станет местом притяжения, современным и привлекательным пространством для людей всех возрастов", - сказал глава региона Гауез Нурмухамбетов.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске будут созданы 74 сквера на территориях, пострадавших от паводка.

А в Караганде 2025 год объявили годом Юго-Востока, Майкудука и безопасности дорожного движения. Планируются масштабные проекты по благоустройству и модернизации города.