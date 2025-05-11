Когда казахстанские школьники будут сдавать выпускные экзамены

Министерство просвещения Казахстана утвердило сроки проведения итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов, а также даты вручения аттестатов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

По данным Министерства просвещения Республики Казахстан, с 29 мая по 10 июня 2025 года выпускные экзамены будут сдавать учащиеся 9-х классов. Школьников ждет четыре письменных экзамена по обязательным предметам.

"Государственные экзамены для выпускников 11-х классов состоятся с 30 мая по 16 июня 2025 года. Обучающиеся сдадут пять экзаменов, включая один в устной форме", - сообщили в министерстве.

Церемонии вручения аттестатов об основном и среднем общем образовании планируется провести в организациях образования с 18 по 20 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что последний звонок в казахстанских школах пройдет не традиционно 25 мая. Согласно сообщению Минпросвещения, как и в прошлом году, в последний учебный день — 23 мая во всех школах страны пройдет единый классный час под девизом "Білімім — Отаныма", а поскольку в этом году официальная дата завершения учебного года приходится на воскресенье, торжественные мероприятия для выпускников 11-х классов пройдут 23 или 24 мая — по решению администрации школ.

Добавим, что школу в этом году окончат больше 217 тыс. юных казахстанцев, а учебный год завершится для почти 3,9 млн школьников.