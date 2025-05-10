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9-летний мальчик пострадал во время игры в мяч в Шымкенте

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Футбольный мяч
Футбольный мяч на поле: Pixabay

Спасатели пришли на помощь мальчику, который провалился в ливневку во время игры в футбол в Шымкенте - ребенок застрял ногой в трубе, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел накануне в Абайском районе Шымкента. Как уточнили в ведомстве, вблизи одного из частных жилых домов, расположенных по улице Хантанир ребенок 2016 г.р. во время игры в мяч и по неосторожности упал в линевку, где его нога застряла водопропускной трубе.

Спасатели МЧС вытащили ногу мальчика и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Напомним, 30 апреля в Уральске - 9-летний ребенок получил удар током во время игр. Полиция возбудила дело.

По словам очевидцев, якобы у мальчика на проводах застрял мяч и он полез на крышу электроподстанции, чтобы его достать. Там его и ударило током. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243529-9-letniy-malchik-postradal-vo-vremya-igry-v-myach-v-shymkente/