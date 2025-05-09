Астанчан предупредили о частичном ограничении движения по одному из мостов на 10 дней

В связи с работами по ремонту деформационного шва по мосту Аркар в Астане этот участок будет частично перекрыт с 10 по 20 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны информирует жителей и гостей города о проведении работ по ремонту деформационного шва по мосту Аркар (М1).

В связи с этим, с 10 по 20 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной стороне", - отмечается в сообщении ведомства.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Сегодня также сообщалось, что в Астане с 9 по 11 мая будет перекрыт участок на пересечении проспектов Республики и Абая.

Накануне мы писали, что в Астане начинается средний ремонт проспекта М.Жумабаева, в связи с чем до 19 мая движение на одном из участков будет перекрыт.

Также в акимате предупредили, что до 11 мая будет частично перекрыто движение по ул. Кенесары на участке от ул. Сембинова до ул. Брусиловского.

Также сообщалось, что в Астане в 2025 году планируют отремонтировать 60 дорог.

Кроме того, столичный акимат сообщает, что в Астане в текущем году наблюдается масштабный строительный сезон: активно ведутся работы по строительству, реконструкции и модернизации улично-дорожной сети.