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Пересечение двух оживленных проспектов временно перекроют в Астане

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Дорожный знак
Дорожные работы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане с 9 по 11 мая будет перекрыт участок на пересечении проспектов Республики и Абая, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

"Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по текущему ремонту дорожного покрытия на пересечении проспектов Республики и Абая. В связи с этим с 9 по 11 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном перекрестке", - отмечается в сообщении акимата.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Накануне сообщалось, что в Астане начинается средний ремонт проспекта М.Жумабаева, в связи с чем до 19 мая движение на одном из участков будет перекрыт.

Также в акимате предупредили, что до 11 мая будет частично перекрыто движение по ул. Кенесары на участке от ул. Сембинова до ул. Брусиловского.

Также сообщалось, что в Астане в 2025 году планируют отремонтировать 60 дорог.

Кроме того, столичный акимат сообщает, что в Астане в текущем году наблюдается масштабный строительный сезон: активно ведутся работы по строительству, реконструкции и модернизации улично-дорожной сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243340-peresechenie-dvuh-ozhivlennyh-prospektov-vremenno-perekroyut-v-astane/