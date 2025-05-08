"Антипатриотическая риторика": в КНБ отреагировали на слухи о создании спецбота

В Комитете нацбезопасности Казахстана отреагировали на информацию о создании бота, собирающего сведения о казахстанцах, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в КНБ, в соцсетях неизвестные распространяют якобы официальное заявление пресс-службы комитета. В нем говорится о создании Telegram-бота для сбора сведений о "лицах, распространяющих антипатриотическую риторику, призывающих бойкотировать акцию "Бессмертный полк" или совершающих иные действия, направленные на раскол общества".

В комитете заявление назвали фейковым и предупредили, что изложенные в нем сведения не соответствуют действительности.

"Официальная информация КНБ публикуется исключительно на сайте ведомства, в Telegram-канале и Instagram-аккаунте КНБ.

Призываем доверять только официальным источникам и не допускать распространения ложных сообщений", - обратились к казахстанцам в КНБ.