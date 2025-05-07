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Грозы и град прогнозируют синоптики по Казахстану 8 мая

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Гроза над городом
Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики объявили штормовое предупреждение на четверг, 8 мая, во многих регионах Казахстана в связи с ухудшением погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

8 мая на севере, западе Актюбинской области временами ожидается сильный дождь, днем град. Ожидается гроза. Ветер на юге, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с. На юге, юго-востоке, западе области ожидается высокая пожарная опасность.

В Актобе ночью 8 мая временами ожидается сильный дождь. Также ожидается гроза.

В Восточно-Казахстанской области днем на юге, в центре области ожидается ветер скоростью 15-20 м/с. На северо-западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность.

В Усть-Каменогорске 8 мая сохранится высокая пожарная опасность.

В области Абай на юге, в центре области ожидается ветер скоростью 15-20 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность.

В Семее 8 мая ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на западе, севере, юге области - гроза, град. Днем на западе, юге области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. На западе области ожидается высокая пожарная опасность.

В Уральске 8 мая днем ожидается гроза, град.

На севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, днем град. Днем на северо-востоке области ветер скоростью 15-20 м/с. На севере, юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Атырауской области ожидаются гроза, днем град. Днем на западе области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. На юго-западе области сохранится высокая пожарная опасность.

В Атырау 8 мая ожидается высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области днем на западе, юге области ожидается ветер: временами порывы скоростью 15 м/с. На западе, севере, юге, востоке области сохраняется, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

В Караганде 8 мая сохраняется высокая пожарная опасность.

8 мая на севере, юге, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Днем на севере, в центре области шквал, пыльная буря. На севере, в центре области ветер скоростью 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, в центре, на востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде днем ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, порывы ветра скоростью 15 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

8 мая днем на западе, севере области Ұлытау ожидаются гроза, град. Днем на западе, севере области порывы ветра скоростью 15 м/с. На западе, востоке, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза, днем град. Днем на западе, севере области ветер скоростью 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

8 мая днем на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, град. Днем на юго-западе, в горных районах области ветер скоростью 15-20 м/с. Также днем на юго-западе области ожидается сильная жара 38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Таразе днем ожидается гроза, порывы ветра скоростью 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере области туман. На севере, востоке области ветер скоростью 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

В Костанае 8 мая ожидаются гроза, град.

В горных районах Алматинской области днем ожидается гроза, на севере, востоке области порывы ветра скоростью 15 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В Конаеве 8 мая днем ветер: порывы скоростью 15 м/с.

В Астане 8 мая сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере Павлодарской области ночью ожидается туман. На западе, юге, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодаре 8 мая сохраняется высокая пожарная опасность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242860-grozy-i-grad-prognoziruyut-sinoptiki-po-kazahstanu-8-maya/