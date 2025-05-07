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Токаев объявил, что В Казахстане пройдёт шествие «Батырларға тағзым» в честь фронтовиков

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Военный парад в Астане
Военный парад в Астане. Кадр из видео: Акорда

Касым-Жомарт Токаев заявил, что в рамках 80-летия Победы по всей стране пройдут масштабные мероприятия, включая шествие «Батырларға тағзым», где потомки героев Великой Отечественной войны пронесут их портреты, передает NUR.KZ.

«Мы с особым вниманием подошли к 80-летию Победы. Во всех регионах проводятся тысячи масштабных мероприятий. Принято решение назвать около 500 улиц по всей стране именами воинов-казахстанцев. В нашей стране пройдет шествие «Батырларға тағзым» («Поклонимся героям»), посвященное казахстанским фронтовикам. Потомки участников самой кровопролитной в истории человечества войны пронесут по улицам их портреты. Сегодня, когда в глобальную политику проникли бациллы агрессии и ненависти, крайне важно донести до всех граждан нашего государства всю правду о войне. Без истины невозможно познать цену мира.

Недопустимо искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы. В эпоху глобальной нестабильности ключевой задачей для Казахстана является защита национальных интересов. Наша внешняя политика направлена на обеспечение этой цели. Казахи – мирный, и в то же время храбрый и решительный народ, который твердо следует принципу «Жаным – арымның садағасы» («Честь дороже жизни»)», - заявил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242773-tokaev-obyavil-chto-v-kazahstane-proydet-shestvie-batyrlar-a-ta-zym-v-chest-frontovikov/