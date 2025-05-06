Жители Актау пытались перекрыть дорогу, чтобы привлечь внимание к своей проблеме (видео)

Из-за перебоев с электроснабжением 5 мая жители 19-го микрорайона Актау пытались перекрыть проезжую часть и заблокировать движение транспорта, передает Lada.kz.

Примерно в 22:00 5 мая жители 19-го микрорайона Актау вышли на дорогу, пытаясь перекрыть движение, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

К месту происшествия выезжали полицейские и ответственные представители акимата города. В полиции сообщили, что жителям не удалось перекрыть дорогу, на место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В городской администрации заявили, что после проведения разъяснительной работы недовольная группа жителей разошлась.

"Сегодня в акимате города состоялось совещание под председательством акима, посвященное обсуждению сложившейся ситуации. В заседании приняли участие руководители организаций энергетической отрасли, представители правоохранительных органов, а также коммунальных служб, обслуживающих жилые дома, где возникла проблема.

Аким поручил ответственным службам в кратчайшие сроки провести проверку состояния электроснабжения в указанных домах и принять необходимые меры по устранению выявленных нарушений", - сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Ранее стало известно, что в Алматы освещение переведут на автоматическое управление. Для этого до конца 2025 года в городе заменят 800 шкафов управления наружным освещением. Ранее 60% отключений линий было вызвано изношенностью именно этого оборудования.

Также в Алматы начали строительство 16 км новых линий наружного освещения на 84 неосвещенных участках. Кроме того, в городе построят и реконструируют 260 км сетей водоснабжения. Об этом аким Ерболат Досаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву.