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Новые светофоры в необычном месте удивили жителей Алматы (фото)

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Новые светофоры
Новые светофоры. Фото: t.me/kris_p_almaty_official

В Алматы появились новые светофоры - их разместили на мосту возле торгового центра "Адем". В полиции рассказали, что такие светофоры являются частью экспериментального проекта, передает NUR.KZ.

Информация о нововведении появилась в Telegram-канале kris_p_almaty_official.

"Возле Адема повесили вот такие светофоры. Для чего они нужны?" - задается вопросом автор поста.

Между тем в пресс-службе Департамента полиции города рассказали, что в целях повышения безопасности дорожного движения, снижения аварийности и разгрузки транспортных потоков, на пересечении улиц Северное кольцо и Москвина в пилотном проекте внедрена новая схема светофорного регулирования.

"По данным Управления административной полиции ДП Алматы, мера реализована по многочисленным обращениям жителей города Алматы и является частью экспериментального проекта, разработанного администратором программ КГУ "Управление городской мобильности города Алматы".

Новый подход предусматривает двухфазное светофорное регулирование, позволяющее водителям, движущимся в северном направлении по улице Северное кольцо в районе ТЦ "Адем", безопасно выполнять разворот и продолжать движение в южном направлении", - сообщили в Департаменте полиции.

Ожидается, что внедрение новой схемы значительно улучшит пропускную способность участка и снизит количество ДТП на участке.

Ранее сообщалось, что в Алматы появится Центр организации дорожного движения. Аким города Ерболат Досаев тогда рассказывал, что из всех 185 светофорных комплексов только 91 соответствует новым стандартам. В этом году начинается большая работа по замене всех светофорных комплексов, объединения и создания Центра организации дорожного движения города Алматы, которого никогда не было.

Недавно мы также писали, что 23 апреля 2025 года в городе началось строительство BRT протяженностью 17 км по проспекту Райымбека.

А 26 апреля 2025 года начаты работы по продлению BRT протяженностью 4,6 км по улице Желтоксан до проспекта Райымбека, с комплексным благоустройством улиц по принципу "от фасада до фасада".

Ранее в акимате Алматы также рассказали, какие транспортные развязки и пробивки планируют завершить в южной столице в этом году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242614-novye-svetofory-v-kachestve-eksperimenta-poyavilis-v-odnom-iz-rayonov-almaty/