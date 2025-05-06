"Чуть не сбил": патрульная машина проехала по ботсаду в Астане (видео)

В Сети появилось видео, где в Астане якобы полицейская машина проехала по территории Ботанического сада, игнорируя просьбы остановиться. Видео прокомментировали в ДП, передает NUR.KZ.

Видео появились в Telegram-канале Astana Press. Авторы написали, что полицейские, проехав по территории Ботанического сада, проигнорировали просьбы остановиться.

В посте указано, что инцидент произошел вечером между 18:15 и 18:30, в ходе его "автомобиль чуть не сбил велосипедистов". Авторы также задались вопросом, имеют ли право полицейские проезжать по таким местам.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны.

"Полиция совместно с представителями акимата проводит системную работу по пресечению несанкционированной торговли на территории Ботанического сада.

В рамках этой работы от акимата поступило сообщение о факте незаконной торговли. Для оперативного реагирования участковый инспектор проследовал на место вызова с включенными проблесковыми маячками по кратчайшему маршруту, включая пешеходную зону.

Согласно законодательству, при исполнении служебных обязанностей сотрудники полиции вправе использовать любые участки дороги, включая тротуары и пешеходные дорожки, если этого требует ситуация.

Вместе с тем, с личным составом на постоянной основе проводится разъяснительная работа по неукоснительному соблюдению законности, а также по обеспечению вежливого и культурного обращения с гражданами при выполнении задач по охране общественного порядка", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Напомним, ранее на видео попало грубое задержание велосипедиста в Астане. В ДП пояснили, что на пешеходном мосту полицейские остановили велосипедиста, указав, что с транспортом сюда нельзя, однако мужчина вступил с ними в спор на повышенных тонах.

До этого в Алматы прохожие сняли на видео погоню полицейских за мопедистом, который в итоге потерял управления и упал. В ДП отметили, что полиция действует строго в рамках законодательства и принципа "Закон и порядок", провозглашенного главой государства.

До этого в Сети появилось видео конфликта между полицейским и мужчиной с костылями. В полиции Астаны пояснили, что по жалобам прихожан, возле мечети был выявлен гражданин, мешавший свободному проходу и отвлекавший людей. В рамках проводимой работы с ним была проведена профилактическая беседа.