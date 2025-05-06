Готова ли казахстанская армия к реальным угрозам и чем занимаются военные в мирное время

Готова ли казахстанская армия к реальным угрозам и каким оружием смогут противостоять военные в случае конфликта, рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками Мереке Кучекбаев, передает NUR.KZ.

- С какими реальными вызовами сегодня сталкиваются Сухопутные войска Казахстана?

- Сегодня угрозы национальной безопасности и суверенитета для любого государства носят комплексный и разносторонний характер.

С учетом высокой динамичности и непредсказуемости развития военно-политической обстановки, в нашем регионе все еще могут иметь место тенденции к усилению напряженности.

Сухопутные войска могут столкнуться с деструктивными силами, которые пытаются дестабилизировать обстановку в стране, изменить конституционный строй или нарушить территориальную целостность Казахстана. Также государства, народы или даже социальные группы могут применить военную силу или пытаться это сделать, в том числе с использованием "гибридных" методов борьбы.

В качестве вызова может быть развязывание и эскалация пограничного вооруженного конфликта и многое другое.

Здесь я бы хотел отметить, что благодаря политике главы государства, правительства и общества в настоящее время минимизированы все возможные угрозы нашей территориальной целостности и независимости. А руководством Вооруженных Сил и Сухопутных войск предпринимаются все меры к своевременному и адекватному реагированию на них.

- А насколько готова казахстанская армия к этим вызовам?

- Современные военные конфликты имеют несколько особенностей - это активность, скоротечность, расширение масштабов, сфер ведения военных действий (в космическое и информационное пространство), применение новейших образцов вооружения и военной техники, в том числе основанных на других физических принципах, а также высокое напряжение сил и ресурсов государства в вооруженной борьбе.

Применяются "гибридные" методы борьбы, которые направлены на то, чтобы создать неблагоприятные внешние условия и дестабилизировать внутреннюю обстановку в стране противника. Наша армия должна находиться в состоянии постоянной готовности.

В условиях нестабильной геополитической обстановки в регионе и мире вопросы обороноспособности страны приобретают особую актуальность. Большую роль в этом играет конструктивное взаимодействие Армии со всеми госорганами, общественными организациями, а также понимание гражданским обществом значимости оказания содействия и поддержки Вооруженных Сил в решении возложенных на них задач.

Казахстанская армия в современных условиях находится в состоянии плановой трансформации и совершенствовании своего боевого потенциала "в ногу со временем". В плановом порядке осуществляется перевооружение на новые образцы, полностью соответствующие требованиям к ведению боевых действий.

Ежегодно проводятся международные и региональные учения с учетом анализа современных вооруженных конфликтов. Например, в прошлом году были проведены 20 000 таких мероприятий. Обучение прошли более 2000 военнообязанных из состава мобилизационного резерва страны.

Кроме того, мы совершенствуем программу боевой подготовки войск, внедряя новые формы обучения. Также развивается учебно-материальная база военных учебных заведений, ведется обмен передовым опытом с зарубежными военными учебными заведениями.

Казахстанская Армия готова выполнить возложенные на нее задачи по защите нашего государства.

- Как вы относитесь к критике службы в армии?

- Критика - это естественное и необходимое явление в любом обществе. Критическое мышление позволяет выявлять проблемы, улучшать условия службы, защищать права военнослужащих и делать армию более эффективной и справедливой.

При этом важно различать конструктивную критику, которая направлена на развитие и улучшение, и деструктивную, основанную на предвзятости или политических мотивах. Первая способствует совершенствованию системы, а вторая может нести негативные последствия и является зачастую плодом фантазии деструктивных сил.

Мы готовы к реагированию и сотрудничеству с обществом и медиа для обсуждения путей решения различных проблем. Это комплексная задача, требующая участия не только армии, но и общества, семей и образовательной системы.

Всегда должен быть конструктивный и открытый обмен информацией, тесное взаимодействие и качественная работа по улучшению условий службы в Армии всеми заинтересованными структурами и обществом в целом.

Генерал-майор Мереке Кучекбаев. Фото: Министерство обороны РК

- Что делается для того, чтобы армейская служба стала более привлекательной среди молодежи?

- С 2023 года те, кто прошел срочную воинскую службу в рамках программы "Срочник-2.0", могут получить государственные образовательные гранты без сдачи ЕНТ. Кроме того, военнослужащим срочной службы предоставляются "кредитные каникулы" - отсрочки платежей по кредитам и микрокредитам.

Функционирует единственный в стране Национальный военно-патриотический центр, который играет огромную роль в патриотическом воспитании граждан, особенно молодежи. Их приобщают к культуре и быту кочевой нации, изучают военную историю государства и боевых традиций.

Также создано Республиканское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Жас сарбаз" с филиалами во всех регионах. Помимо этого, детям военнослужащих выделены квоты для отдыха в филиалах учебно-оздоровительного центра "Балдаурен" - в Щучинске, Туркестане, Конаеве и Балхаше.

- Как армия борется с проблемой неуставных отношений, так называемой "дедовщины", психологического давления, а также с участившимися трагическими случаями?

- Могу заверить вас в том, что сегодня в казахстанской армии нет так называемой "дедовщины". Случаются недопонимания между военнослужащими и, в том числе, факты хулиганства, связанные, в основном, с бытовыми разногласиями.

Мы должны понимать, что в любом коллективе, который продолжительное время проживает в одном помещении, могут возникать спорные и конфликтные ситуации. Естественно, мы принимаем все меры, в том числе и долгосрочные по улучшению психосоциального климата, изменения в подходах к обучению командиров и методов индивидуально-воспитательной работы c подчиненными.

B Сухопутных войсках сохранение жизни и здоровья солдат является первостепенной задачей, и мы ее всеми силами решаем и будем решать в дальнейшем. Также в Сухопутных войсках реализуются программы профилактики правонарушений и предупреждения гибели военнослужащих.

Что касается служебных помещений и казарм, то они оснащены видеокамерами для онлайн-наблюдения за поведением военнослужащих. Регулярно проводятся проверки подразделений и обязательные психологические тестирования, работают "горячие" линии доверия. Усилены меры воспитательной работы, растет роль командиров в профилактике нарушений. Также активно привлекаются независимые правозащитные организации для мониторинга ситуации.

- Насколько хорошо вооружены Сухопутные войска? Какие страны поставляют оружие, боеприпасы и обмундирование, и каков процент локального производства?

- Надо понимать, что оснащение Вооруженных Сил всегда было и будет проблемным вопросом, который напрямую зависит от экономических возможностей государства и развития военной науки в области вооружения.

Президент - Верховный главнокомандующий - держит на постоянном контроле вопрос совершенствования военно-технической базы Армии. Сегодня большое внимание уделяется техническому переоснащению Сухопутных войск.

За последний год на вооружение поступило более 500 единиц современного вооружения, техники и приборов, включая бронеавтомобили "Арлан", "Айбар II" и "Таймас", беспилотные авиационные системы SUNQAR и EVOMax, современные радиолокационные станции "Платформа", новейшие образцы стрелкового оружия, оптико-электронные системы разведки БД-5, АТЛАС, приборы топогеодезического Leica, метеорологического (ДМК) и баллистического обеспечения (АБС). Большая часть из них - отечественного производства.

Немалая роль отводится цифровизации процессов управления войсками и материальными ресурсами. Постоянно внедряются новые автоматизированные системы в различные сферы управленческой деятельности, в том числе и в боевую составляющую.

B последние годы модернизируется и обновляется вооружение и развивается отечественный оборонно-промышленный комплекс. Доля локального производства постоянно увеличивается. В Казахстане производится военная техника, включая автомобильную и бронетехнику, средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы.

- Как проходит подготовка военнослужащих к параду?

- Парад Победы - это не просто торжественное шествие войск по главной площади страны. Это священная традиция, символизирующая преемственность поколений, воинскую доблесть и память о героическом подвиге нашего народа. Подготовка к этому важнейшему событию - процесс, требующий максимальной организованности, дисциплины и высокой ответственности.

В этом году в параде примут участие около 4000 военнослужащих, из которых более 200 - это женщины-военнослужащие; около 300 единиц военной техники и авиации. Личный состав уже несколько недель отрабатывает строевую выучку, синхронность движений и слаженность действий. Важно не только четко выполнить шаг, но и передать дух победителей.

Техника также готовится заранее: все боевые машины проходят технический осмотр, ремонтные работы и покраску.

- Какая техника будет представлена на параде, есть ли среди нее новинки отечественного производства?

- Традиционно в параде участвуют лучшие образцы военной техники. В этом году особое внимание уделено современной бронетанковой технике. Также мы уделяем внимание исторической части - по площади ҚазақЕлі пройдет техника времен ВОВ, символизируя преемственность поколений.

В ее числе - легендарные танки Т-34, артиллерийские орудия и другая техника, олицетворяющая вклад наших предков в Победу. На параде будут продемонстрированы бронетранспортеры, танки, артиллерийские системы, беспилотники и комплексы ПВО, отвечающие требованиям к ведению боевых действий в современных условиях.

Среди новинок - бронемашины "Арлан" 4x4, "Барыс" 8x8, модернизированные БТР и новые модели БПЛА казахстанского производства и другие виды вооружения.

- Какова роль Сухопутных войск в обеспечении безопасности страны в мирное время?

- С момента своего основания в апреле 1993 года, Сухопутные войска стали надежной опорой и основой обороноспособности нашей страны, играя ключевую роль в обеспечении национальной безопасности и территориальной целостности Казахстана.

Основные усилия командования Сухопутных войск сосредоточены на поддержании постоянной боеготовности, подготовке органов военного управления и войск к решению задач в соответствии с боевым предназначением. Даже в мирное время Сухопутные войска служат фактором сдерживания, демонстрируя боеспособность и способность к защите границ.

Совместно с пограничной службой и другими силовыми структурами, Сухопутные войска играют важную роль в обеспечении безопасности на участках, где возможны нестабильные или конфликтные ситуации, особенно в районах с протяженной или сложно проходимой границей.

Помимо того, Сухопутные войска привлекаются к ликвидации последствий природных катастроф - наводнений, землетрясений, пожаров - и техногенных аварий. Военные располагают техникой, дисциплиной и логистическими возможностями, которые позволяют эффективно оказывать помощь гражданскому населению.

Мы отвечаем и организуем подготовку резервистов, ведение учета мобилизационного ресурса и отработку сценариев развертывания в случае войны. Это - не только учения, но и патриотическое воспитание и подготовка молодежи нашей Родины.