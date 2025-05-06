Младенца бросили на улице в Мангистау

В селе Бесшокы Мунайлинского района Мангистауской области у окна одного из жилых домов обнаружили новорожденного ребенка, которого поместили в роддом, передает NUR.KZ.

Как рассказали в ДП Мангистауской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери ребенка", - заявили в пресс-службе ведомства.

В январе этого года в Алматы в подъезде двухэтажного дома у дверей одной из квартир жильцы обнаружили новорожденную девочку. Ребенка госпитализировали. Малышка была в тяжелом состоянии. Полиция завела уголовное дело. Стражи порядка стали устанавливать личность матери.

А в апреле в полицию Павлодара поступил вызов, что у дома по улице Академика Маргулана найден малолетний ребенок азиатской внешности. Стражи порядка отметили, что он был спокоен, одет опрятно. Мальчика поместили в КГУ "Региональный центр поддержки детей". Позже его родители сами пришли в полицию.