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Младенца бросили на улице в Мангистау

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Новорожденный
Новорожденный. Иллюстративное фото: pexels.com

В селе Бесшокы Мунайлинского района Мангистауской области у окна одного из жилых домов обнаружили новорожденного ребенка, которого поместили в роддом, передает NUR.KZ.

Как рассказали в ДП Мангистауской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери ребенка", - заявили в пресс-службе ведомства.

В январе этого года в Алматы в подъезде двухэтажного дома у дверей одной из квартир жильцы обнаружили новорожденную девочку. Ребенка госпитализировали. Малышка была в тяжелом состоянии. Полиция завела уголовное дело. Стражи порядка стали устанавливать личность матери.

А в апреле в полицию Павлодара поступил вызов, что у дома по улице Академика Маргулана найден малолетний ребенок азиатской внешности. Стражи порядка отметили, что он был спокоен, одет опрятно. Мальчика поместили в КГУ "Региональный центр поддержки детей". Позже его родители сами пришли в полицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242440-mladenca-brosili-na-ulice-v-mangistau/