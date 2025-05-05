Жара до +38 и сильные осадки: синоптики пообещали неустойчивую погоду в Казахстане

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в ближайшие дни, 6-8 мая, в Казахстане. Прогнозируются дожди, грозы и повышение температуры, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, в предстоящие дни погоду в Казахстане будет формировать южный циклон - ожидается неустойчивый характер погоды.

6-8 мая на западе, северо-западе, севере страны, с 8 мая в центральных, восточных, южных регионах ожидается дождь, гроза, днем град. Сильные дожди прогнозируются 6-7 мая в Западно-Казахстанской, Атырауской, 7 мая в Мангистауской, а 7-8 мая в Актюбинской областях.

Лишь в Карагандинской области ожидается погода без осадков.

На юго-западе, 8 мая на юго-востоке республики ожидается пыльная буря.

Однако в ночные и утренние часы ожидаются заморозки: 6 мая в Павлодарской области и в области Абай, 6-7 мая в Восточно-Казахстанской области.

Также, по прогнозу синоптиков, днем на западе страны ожидается понижение от 23-30 до 21-26 градусов тепла, на северо-западе, севере, востоке повышение от 20-25 до 24-29 градусов тепла, в центре повышение от 22-30 до 27-35 градусов тепла.

При этом на юге республики преобладающая температура 31-38 градусов тепла, на юго-востоке Казахстана повышение от 25-32 до 30-38 градусов тепла.

Отметим, ранее синоптики предупреждали алматинцев, что на этой неделе несколько дней подряд будет идти дождь - погода начнет портиться в четверг.

Жителям Астаны специалисты метеослужбы сообщили о потеплении на этой неделе.

Жаркую погоду также пообещали в Шымкенте, где столбики термометров поднимутся выше 30 градусов тепла.