Школьник из Казахстана стал сильнейшим лингвистом Азиатско-Тихоокеанского региона

Завершилась Азиатско-Тихоокеанская лингвистическая олимпиада APLO-2025, где Казахстан показал рекордный результат за всю историю участия, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения.

APLO-2025 - престижное интеллектуальное соревнование, объединившее около 500 талантливых школьников из 12 государств АТР: Китай, Австралия, Гонконг, Япония, Малайзия, Иран, Корея, Сингапур, Таиланд.

"По итогам состязания ученик специализированного IT-лицея Мангистауской области Рамазан Бутантаев продемонстрировал выдающийся результат и стал абсолютным победителем олимпиады. Он опередил сильнейших участников региона и завоевал золотую медаль", - говорится в сообщении.

В целом сборная Казахстана показала рекордный результат за всю историю участия в лингвистических олимпиадах, завоевав 5 медалей и 3 почетные грамоты:

Рамазан Бутантаев - 10 класс, специализированный IT-лицей, Мангистауская область ("золото");

Самир Сарбасов - 12 класс, НИШ, Астана ("серебро");

Тимур Кантаев - 11 класс, "Арыстан", филиал NNEF, Алматы ("бронза");

Зере Серикова - 11 класс, школа №9 "Зерде", Астана ("бронза");

Темирлан Сейтбаттал, 11 класс, БИЛ, Акмолинская область ("бронза").

Почетные грамоты:

Ислам Сипатталов - 10 класс, БИЛ, Актобе;

Шынгыс Карасаев - 11 класс, НИШ, Уральск;

Арон Хасанов - 11 класс, БИЛ, Атырау.

По информации Минпросвещения, Asia Pacific Linguistics Olympiad (APLO) - международное интеллектуальное соревнование по лингвистике для старшеклассников, открывающее путь к участию в Международной лингвистической олимпиаде (IOL).

Олимпиада направлена на развитие логического мышления, языковой интуиции и межкультурной компетентности. Участие в APLO позволяет школьникам не только проверить себя на международном уровне, но и заявить о себе в академическом и профессиональном сообществе.

Стоит отметить, что казахстанские школьники часто показывают высокие результаты на международном уровне.

Так, в прошлом году в Саудовской Аравии состоялась 56-ая Международная химическая олимпиада IChO - 2024. Казахстанские школьники завоевали два золота, серебро и бронзу.

Тогда президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму призерам 56-ой Международной химической олимпиады в Эр-Рияде.

Также летом 2024 года ученица НИШ в Алматы Сымбат Барсагазы вошла в топ-40 лучших учеников мира, кто смог попасть на международную стажировку в NASA.