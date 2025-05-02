Названы самые густонаселенные регионы Казахстана

В Бюро национальной статистики сообщили, что на 1 апреля текущего года в стране проживало более 20,3 млн человек. Алматы удержал звание самого населенного города и региона, передает NUR.KZ.

Сегодня в Бюро опубликовали новые данные. Сообщается, что население страны снова выросло - на этот раз темп прироста составил 0,25%. Всего на 1 апреля в Казахстане проживали 20 333 530 человек.

Также в данных указаны самые населенные регионы страны. Эти звания удержали Алматы (более 2,2 млн человек), а также Туркестанская область (2,1 млн человек).

Более миллиона человек проживают также в Алматинской области (1,5 млн), Астане (более 1,5), а также в Шымкенте (1,2 млн), Жамбылской области (1,2 млн) и в Карагандинской области (1,1 млн).

Несколько дней назад специалисты Бюро национальной статистики назвали самые многочисленные национальности в Казахстане, в тройку вошли казахи, русские и узбеки.

Напомним, в марте стало известно, что население Казахстана превысило 20,3 млн человек.

Также ранее мы писали, что на 1 декабря 2024 года в стране проживали более 20,2 млн человек. Средняя численность населения увеличилась более чем на 20 тыс. человек (темп прироста составил 1,16%).

Отметим, что численность населения Казахстана достигла 20 млн в ноябре 2023 года - по этому поводу к гражданам обращался глава государства.